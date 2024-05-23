Индексная книга (каталог) CNews*
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The Intercept
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
The Intercept и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12782 5
|Apple Inc 13275 4
|Meta Platforms - Facebook 4633 4
|X Corp - Twitter 2942 3
|Microsoft Corporation 25861 3
|IBM - International Business Machines Corp 9718 2
|The Citizen Lab 25 1
|ByteDance 59 1
|Hacking Team 17 1
|Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
|iRobot - 62 1
|Meta Platforms 186 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
|Cisco Systems 5380 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
|Oracle Corporation 7106 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Tencent 192 1
|Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
|QinetiQ Group 57 1
|Amnesty International 21 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
|JD.com - Jingdong Mall 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.