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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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The Intercept

СОБЫТИЯ


23.05.2024 В WhatsApp найдена «дыра», позволяющая властям читать чужую переписку 1
26.07.2023 Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату 1
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения 1
25.12.2018 2018: Год, когда ИТ-отрасль перешла на сторону зла. Опрос 1
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
23.08.2016 Oracle финансирует фонд по борьбе с Google 1
27.06.2016 ФБР потратит «сотни миллионов долларов» на новую секретную технологию слежки за населением 1
08.12.2014 АНБ взломало 70% сотовых операторов мира 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
26.08.2014 АНБ США создало собственный «секретный Google» 1
06.08.2014 В США появился «новый Сноуден». Утечки секретных документов возобновились 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

The Intercept и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12782 5
Apple Inc 13275 4
Meta Platforms - Facebook 4633 4
X Corp - Twitter 2942 3
Microsoft Corporation 25861 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
The Citizen Lab 25 1
ByteDance 59 1
Hacking Team 17 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
iRobot - 62 1
Meta Platforms 186 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5380 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
Oracle Corporation 7106 1
Cambridge Analytica 47 1
Tencent 192 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
QinetiQ Group 57 1
Amnesty International 21 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 499 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1216 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 558 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7742 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5258 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4601 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3226 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16635 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2627 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11931 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2510 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 943 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 52 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 358 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13801 1
Google Android - приложения и разработчики 743 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6901 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4548 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1101 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 936 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9682 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 376 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18493 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2044 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9689 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1317 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1335 1
Google Dragonfly 34 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 161 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Google Transparency Project 5 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7695 1
Google Android 15353 1
Apple iOS 8644 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Oracle Java - язык программирования 3494 1
Apple Siri - Голосовой помощник 449 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5840 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 2
Голованов Сергей 78 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Лонигро Кристина 1 1
Brown Robert - Браун Роберт 9 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Peskin Aaron - Пескин Аарон 1 1
Baker James - Бэйкер Джеймс 7 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Никифоров Николай 1141 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 11
Россия - РФ - Российская федерация 168112 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 4
Ливия 153 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3671 2
Канада 5093 2
Турция - Турецкая республика 2643 2
Иран - Исламская Республика Иран 1161 2
Новая Зеландия 738 2
США - Техас - Даллас 187 1
США - Вирджиния - Виргиния 293 1
Африка Северная 263 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Панама - Республика 110 1
Йемен - Йеменская Республика 69 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 43 1
Оман Султанат 133 1
Китай - Пекин - Дунчэн - Тяньаньмэнь - Врата Небесного Спокойствия 19 1
Казахстан - Республика 6105 1
Европа 25019 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1275 1
Южная Корея - Республика 7098 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Польша - Республика 2037 1
Индия - Bharat 5906 1
Германия - Федеративная Республика 13291 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Венгрия 857 1
Испания - Королевство 3848 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Узбекистан - Республика 2041 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Малайзия 927 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 8
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 615 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8904 2
Цензура - Свобода слово 514 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9151 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 754 1
СССР и США - Холодная война 214 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Blacklist - Чёрный список 719 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3071 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6217 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3226 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2859 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3398 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1891 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1802 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3902 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3175 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5813 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5844 1
NYT - The New York Times 1104 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Fortune 211 1
Toutiao 3 1
Re/code 40 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1346 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1320 1
The Guardian - Британская газета 410 1
Wired - Издание 278 1
Washington Post 356 1
The Information 88 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2689 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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