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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
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Calacanis Jason Калаканис Джейсон

СОБЫТИЯ


09.11.2016 Знаменитый ИТ-инвестор: Тим Кук некомпетентный директор, убивающий Apple 3
28.05.2015 Apple впервые явно подтвердила работу над автомобилем 2
14.05.2015 Элон Маск наносит ответный удар: Tesla переманила из Apple главного «охотника за головами» 2
02.03.2015 Apple официально стала производителем автомобилей 2
20.02.2015 Стала известна дата выпуска автомобиля Apple 2
17.02.2015 Эксперт предсказал, что Apple скоро купит Tesla 2
20.11.2006 Основатель Weblogs ушёл из AOL 2
15.06.2006 AOL оживит портал Netscape 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Calacanis Jason и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13125 6
AOL Inc - America Online 1883 4
Netscape Communications Corporation 426 3
AOL Weblogs 10 3
Samsung Electronics 11047 2
Toshiba Corporation 2980 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Google LLC 12666 2
Johnson Controls 33 2
Anthropic 147 1
Microsoft Corporation 25758 1
Yahoo! 3726 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Tesla Motors 460 5
Uber 357 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
LG Chem 27 2
Microsoft - LinkedIn 697 1
Sequoia Capital 115 1
Chevrolet 42 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16152 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10667 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7435 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 695 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3230 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9896 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2369 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4421 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9984 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2034 1
Lightning 240 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 861 1
Наушники - Headphones 4462 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7527 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1686 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14751 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2517 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7607 2
Google Street View 105 2
Apple iPad 4006 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1076 1
Apple iPhone 7 289 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Tesla Model 3 52 1
Microsoft Surface Studio 20 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Apple MagSafe 106 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
Apple MacBook Pro 558 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 454 2
Miller Jon - Миллер Джон 11 1
Ciminera Lauren - Симинер Лорен 1 1
Field Doug - Филд Дуг 2 1
LeVine Steve - Ливайн Стив 1 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Россия - РФ - Российская федерация 165728 2
США - Массачусетс 517 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
США - Калифорния 4825 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5483 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18103 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1188 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6034 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1661 2
Спорт - Гольф 101 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5761 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21575 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 50 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4799 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3857 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8935 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7401 1
Bloomberg 1621 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
The Verge - Издание 617 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1304 1
NYT - The New York Times 1099 1
Crunchbase 74 1
Re/code 40 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
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