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Calacanis Jason Калаканис Джейсон
СОБЫТИЯ
|09.11.2016
|Знаменитый ИТ-инвестор: Тим Кук некомпетентный директор, убивающий Apple 3
|28.05.2015
|Apple впервые явно подтвердила работу над автомобилем 2
|14.05.2015
|Элон Маск наносит ответный удар: Tesla переманила из Apple главного «охотника за головами» 2
|02.03.2015
|Apple официально стала производителем автомобилей 2
|20.02.2015
|Стала известна дата выпуска автомобиля Apple 2
|17.02.2015
|Эксперт предсказал, что Apple скоро купит Tesla 2
|20.11.2006
|Основатель Weblogs ушёл из AOL 2
|15.06.2006
|AOL оживит портал Netscape 2
Публикаций - 9, упоминаний - 18
Calacanis Jason и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13125 6
|AOL Inc - America Online 1883 4
|Netscape Communications Corporation 426 3
|AOL Weblogs 10 3
|Samsung Electronics 11047 2
|Toshiba Corporation 2980 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
|Google LLC 12666 2
|Johnson Controls 33 2
|Anthropic 147 1
|Microsoft Corporation 25758 1
|Yahoo! 3726 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|Dyn - DNS-провайдер 18 1
|Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
|Tesla Motors 460 5
|Uber 357 3
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
|LG Chem 27 2
|Microsoft - LinkedIn 697 1
|Sequoia Capital 115 1
|Chevrolet 42 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 454 2
|Miller Jon - Миллер Джон 11 1
|Ciminera Lauren - Симинер Лорен 1 1
|Field Doug - Филд Дуг 2 1
|LeVine Steve - Ливайн Стив 1 1
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.