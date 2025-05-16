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Microsoft Surface Studio

СОБЫТИЯ

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16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков 1
28.06.2021 Новая Windows 11 кишит ограничениями. Пользователи утрачивают контроль над системой 1
19.07.2019 У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль 1
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
06.01.2019 Моноблок, ноутбук или десктоп: выбираем домашний ПК 1
19.10.2018 Компьютеры Samsung обогнали Apple по надежности. Опрос 2
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 2
21.08.2018 У известного китайского производителя смартфонов на подходе оригинальный «убийца» Android 1
01.02.2018 Налоговые реформы Трампа превратили успешный квартал Microsoft в убыточный 1
29.08.2017 История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple? 1
24.05.2017 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео 1
21.04.2017 Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ 1
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM 2
20.04.2017 Apple готовит iMac с производительностью как у сервера 2
28.11.2016 Глава Microsoft пообещал выпустить «революционный смартфон» 1
21.11.2016 Microsoft начала продажи «убийцы» Apple iMac 5
09.11.2016 Знаменитый ИТ-инвестор: Тим Кук некомпетентный директор, убивающий Apple 1
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book 1
27.10.2016 Большая презентация Microsoft: отделяем зерна от плевел 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Microsoft Surface Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25700 17
Apple Inc 13077 10
Intel Corporation 12777 7
HP Inc. 5872 7
Nvidia Corp 3951 6
Dell EMC 5169 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 5
Lenovo Group 2427 4
Acer Group - Acer Inc 2758 4
Samsung Electronics 11006 3
AMD - Advanced Micro Devices 4623 3
Google LLC 12613 2
Amazon Inc - Amazon.com 3255 2
Dell Technologies - Dell Computer 2208 2
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Rescuecom 4 1
Quanta Computer 215 1
Best Buy 222 1
AOL Weblogs 10 1
Huawei 4503 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
Microsoft Corporation - GitHub 1056 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 1
Corel Corporation 341 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Trimble 50 1
Smartisan 2 1
Wacom 143 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Microsoft More Personal Computing 9 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Bang&Olufsen - B&O 147 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Microsoft - LinkedIn 697 2
Uber 353 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Sequoia Capital 115 1
Yamaha - Ямаха 110 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 9
Моноблок - Monoblock PC 1102 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 6
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 854 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6378 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33190 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4532 4
Аксессуары 4251 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6441 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16920 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24172 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 4
Наушники - Headphones 4443 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 4
USB Type-A - USB-A 690 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1197 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1592 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3953 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1168 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3906 3
Microsoft Surface - Планшет 448 13
Microsoft Windows 16804 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 9
Microsoft Windows 10 1932 8
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 8
Intel Core i - Cерия процессоров 534 7
Microsoft Surface Pro - планшет 129 7
Intel Core - Семейство процессоров 1247 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 6
Microsoft Surface Pen 29 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 5
Apple iMac - Серия моноблоков 467 5
Microsoft Surface Laptop 29 4
Microsoft Surface Dial 7 4
Apple MacBook Pro 556 4
Nvidia GeForce GTX 523 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 268 4
Microsoft Office 4133 3
Microsoft Azure 1516 3
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 3
Microsoft Windows Hello 210 3
Microsoft Office 365 1036 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1068 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox Live 308 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 2
Microsoft Paint 3D 13 2
Microsoft Windows 11 811 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
AMD Radeon 295 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7583 2
Apple iPad 3997 2
Google Android 15166 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2163 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3101 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 2
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 2
Microsoft Paint - Графический редактор 72 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 8 1
Milman David - Милман Дэвид 2 1
Hood Amy - Гуд Эми 17 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47319 2
Италия - Итальянская Республика 4495 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Нью-Йорк штат 251 1
Европа 24907 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Япония 13763 1
Польша - Республика 2028 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Китай - Тайвань 4232 1
Турция - Турецкая республика 2594 1
Чехия - Чешская Республика 1345 1
Испания - Королевство 3820 1
Нидерланды 3725 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Китай - Шанхай 827 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1266 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2649 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Английский язык 7002 1
Ergonomics - Эргономика 1742 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8818 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 1
Металлы - Платина - Platinum 498 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3126 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1503 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 724 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3104 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3941 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5719 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 1
The Verge - Издание 613 2
Tom’s Hardware 592 2
Neowin 214 1
9to5Mac 70 1
Forbes - Форбс 981 1
Reddit 389 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Ars Technica 446 1
Consumer Reports 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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