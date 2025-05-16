Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков

Прощай, Surface Laptop Studio 2!

Microsoft прекратила производство гибридного ноутбука Surface Laptop Studio 2, самого мощного ПК среди выпускаемых компанией, пишет The Verge.

По информации издания, последнее устройство данного типа было собрано в мае 2025 г., а в июне будет официально объявлено о том, что жизненный цикл лаптопа подошел к концу. Компания рассчитывает распродать складские остатки Surface Laptop Studio 2, после чего продажи будут остановлены окончательно. При этом какие-либо сведения, касающихся возможного появления преемника устройства – Surface Laptop Studio 3 – пока отсутствуют.

В Microsoft ситуацию с Surface Laptop Studio 2 комментировать отказались. Однако реселлеры в разговоре с The Verge подтвердили, что компания действительно более не выпускает эти уникальные в своем роде ноутбуки. Редмондский гигант продолжит обеспечивать поддержку девайса, выпуская обновления ПО и драйверов комплектующих, входящих в его состав.

Девайс с интересным дизайном

Surface Laptop Studio 2 – это ноутбук-трансформер (наколенный персональный компьютер, планшетный компьютер и графический планшет – в одном) с оригинальным дизайном. Если в предыдущих устройствах линейки – Surface Book, экран был полностью съемным, что позволяло использовать его в качестве самостоятельного планшета, то Studio и Studio 2 оснащаются шарнирным механизмом, который допускает вращение дисплея. Дизайнеры из Microsoft предполагали, что девайс будет использоваться в трех режимах: стандартном, презентационном и планшетном.

Jaime Marrero / Unsplash.com Линейка Microsoft Surface лишилась еще одного девайса

Однако преимущества устройства, такие как инновационный дизайн, высокое качество материалов и сборки, с лихвой компенсировались существенными недостатками: в первую очередь высокой ценой и сравнительно слабым «железом» внутри.

Без учета скидок самая базовая версия ноутбука продается по цене в $2,4 тыс. (около 193 тыс. руб.). За эти деньги пользователь получает процессор Intel Core i7 13 поколения, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также интегрированный графический процессор Xe.

В топовой конфигурации количество оперативной и постоянной памяти вырастает до 64 ГБ и 2 ТБ (SSD) соответственно и появляется дискретная видеокарта GeForce RTX 4060, которая и на момент появления устройства на рынке в 2023 г. не поражала воображение своей производительностью. Впрочем, Laptop Studio 2 – единственный ноутбук Surface, располагающий дискретным видеоадаптером. «Прокачанная» версия девайса обойдется покупателю уже в $4,3 тыс. (345 тыс. руб.).

В своем обзоре Surface Laptop Studio 2 портал Tom’s Hardware похвалил Microsoft за добавление дополнительных портов по сравнению с устройством-предшественником, практически бесшумную работу и яркий дисплей. Экспертов разочаровали графический ускоритель, ограниченный по мощности до 80 Вт, и дороговизна системы.

Угасание бренда Surface и уход Паноса Паная

Бренд Surface переживает непростые времена. Microsoft без лишнего шума продолжает избавляться от устройств, выпускаемых под ним, одно за другим. В декабре 2024 г. было свернуто производство Surface Studio – настольного ПК, заточенного под рисование и прочие виды творчества, при этом продолжения эта линейка так и не получила. Аудиодевайсы, такие как Surface Headphones 2 и Surface Earbuds, также бесследно исчезли с прилавков, отмечает Tom’s Hardware.

С другой стороны, в начале мая Microsoft представила два новых ноутбука: Surface Pro с 12-дюймовым экраном и Surface Laptop c 13-дюймовым. Девайсы должны поступить в продажу уже на следующей неделе.

Сокращение линейки устройств Surface началось в 2023 г. и по времени примерно совпало с уходом из Microsoft Паноса Паная (Panos Panay), на тот момент возглавлявшего подразделение по разработке устройств и операционной системы Windows 11.

По информации Business Insider, на решение топ-менеджера в значительной степени повлияло «существенное сокращение» финансирования, а также отмена некоторых из проектов возглавляемого им отдела. В частности, был уменьшен размер бюджета подразделения по разработке устройств линейки Surface.

Кроме того, была свернута разработка беспроводных наушников Surface нового (третьего) поколения. Ресурсы, изначально предназначавшиеся для подразделения Паная, якобы были впоследствии направлены на нужды более перспективного, с точки зрения руководства компании, направления искусственного интеллекта. С тех пор приоритеты Microsoft не претерпели значительных измнений.

Свою карьеру Панай продолжил в Amazon, где возглавил команду разработки гаджетов, таких как умная колонка Amazon Echo, планшет Amazon Fire и электронная книга Amazon Kindle.

После ухода Паная линейка устройств Surface была урезана до Surface Laptop, Surface Pro и Surface Go 4. Причем последний, имеющий крайне слабую «начинку», поставляется исключительно бизнес-клиентам.

Теперь без единой модели ноутбука с дискретной видеокартой Microsoft, вероятно, будет непросто найти покупателей из числа обладателей творческих профессий и любителей компьютерных игр.