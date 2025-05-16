Нашли, кого уволить. Microsoft массово избавляется от программистов – разработку Windows доверили искусственному интеллекту

Microsoft начала массово увольнять программистов. Вместо них код ее софта будет писать ИИ, в который корпорация планомерно увеличивает вложения. При этом, к примеру, качество обновлений для Windows из года в год стремительно падает.

Программисты, на выход

Увольнения в корпорации Microsoft, инициированные в последние месяцы, сильнее всего ударили по программистам, пишет агентство Bloomberg. Для примера, совсем недавно в штате Вашингтон (США) Microsoft отправила искать новую работу 2000 человек, из которых почти половина (более 40%) занимались именно написанием кода.

Компания в последние годы вкладывает значительные средства в ИИ, который автоматизирует элементы разработки программного обеспечения. Это приносит свои плоды – по информации агентства, к настоящему моменту нейросети взяли на себя написание до 30% кода в Microsoft.

Не исключено, что в очень скором будущем Microsoft избавится еще от нескольких сотен или даже тысяч программистов. 13 мая 2025 г. она объявила о готовности прекратить трудовые отношения с коллективом приблизительно из 6000 человек, и 2000 уволенных в Вашингтоне входят в их число.

Нейросети важнее

Топ-менеджеры Microsoft в последние недели регулярно говорят о том, что компании нужно изучить расходы и масштабно пересмотреть приоритеты бюджетов на фоне того, что она активно инвестирует в искусственный интеллект и строительство центров обработки. По всей видимости, под пересмотр подпадают и зарплаты разработчиков ПО, потому то, что они раньше делали вручную, нейросети отныне выполняют в автоматическом режиме.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft доверяет ИИ самое ценное - код своих продуктов

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в апреле 2025 г. лично заявил о передаче ИИ полномочий по написанию до 30% кода корпорации. Он не уточнил, как давно Microsoft это практикует, но здесь следует подчеркнуть, что за последние годы качество обновлений Windows очень сильно упало.

Управленцы тоже не нужны

Наряду с программистами Microsoft увольняет и различных сотрудников, занимающих управляющие должности. По информации Bloomberg, многие из наиболее пострадавших сотрудников Microsoft руководили программными проектами. Менеджеры по управлению продуктами и техническому руководству в совокупности составили почти 600 сокращений в Вашингтоне, или около 30% от общего числа.

Но, как ни странно, среди тех, кого Microsoft принудительно оставила без работы, оказались и те, кто напрямую и очень тесно связан с нейросетями. По словам человека, знакомого с сокращениями, они также затронули некоторых менеджеров и работников, занятых в проектах по внедрению искусственного интеллекта в экосистему Microsoft.

При этом среди уволенных почти нет тех, кто отвечает за маркетинг, продажи и работу с клиентами.

Microsoft отказалась детально комментировать происходящее в ее штате, но в то же время заявила, что увольнения были направлены на устранение ряда «уровней управления» (to remove layers of management). Однако лишь около 17% уволенных в Вашингтоне были классифицированы как менеджеры.

Дурной пример заразителен

Microsoft – далеко не единственная компания, заменяющая специалистов искусственным интеллектом. Например, ранее в 2025 г. Salesforce Inc. планировала сократить более 1000 нынешних сотрудников, в том числе и инженеров, и сократить прием новых ввиду массового внедрения нейросетей. Об этом лично заявил ее генеральный директор Марк Бениофф (Marc Benioff).

Еще один пример – компания Workday, Inc., поставщик корпоративных облачных приложений для финансов и управления персоналом. В феврале 2025 г. ее гендиректор Карл Эшенбах (Carl Eschenbach) сообщил о массовых увольнениях, но при этом добавил, что компания продолжит найм сотрудников в стратегических для нее областях. К ним он отнес искусственный интеллект.

CNews также упоминал индийский стартап Duukan, оказывающий услуги технической поддержки. Он уволил всех операторов колл-центра и заменил их нейросетями, после чего его бизнес пошел в гору.