Первое обновление Windows 11 в 2025 году поломало веб-камеры и звуковую подсистему

Windows 11 против звука и веб-камер

Установка первого в 2025 г. обновления операционной системы Microsoft Windows 11 24H2 с идентификатором KB5050009 способна привести к неполадкам в работе веб-камеры и звуковой подсистемы компьютера, пишет Windows Latest.

В отдельных случаях пользователи сталкиваются с невозможностью дальнейшего применения беспроводных наушников и гарнитур, работающих по Bluetooth. В частности, проблемы такого характера отмечают обладатели Galaxy Buds2 Pro компании Samsung.

После завершения процедуры обновления Windows перестает выводить звук через наушники этой модели несмотря на то, что те корректно сопряжены с ПК и в интерфейсе управления Bluetooth-устройствами отображаются как «подключенные» (“Connected”), а также правильно выбрано устройство вывода звука в микшере громкости Windows. Повторное сопряжение девайса и/или переподключение беспроводного адаптера не ведут к устранению проблемы.

Как отмечает Windows Latest, трудности с подключением беспроводных гарнитур возникают даже при использовании исключительно «родных» драйверов и ПО компании Microsoft. Более того, жалобы на некорректную работу звуковой подсистемы поступают и от пользователей проводных устройств, например, гарнитур или иных девайсов, имеющих в своем составе или подключаемых к ПК через внешний цифро-аналоговых преобразователь (ЦАП; DAC) по USB.

Среди устройств данного типа проблеме подвержены портативные усилители JDS Labs ODAC, Fiio E17K USB DAC, FX-Audio DAC-X6, Hifime Sabre DAC, игровые USB-гарнитуры HyperX, а также миниатюрная акустическая система Denon CEOL Carino.

К перечню изъянов обновления KB5050009, вероятно, можно отнести его несовместимость с некоторыми моделями веб-камер. Windows Latest, ссылаясь на опыт редакции и отзывы пользователей Windows в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Microsoft, отмечает, что после установки патча компьютеры со встроенными веб-камерами, такие как ноутбуки HP Spectre и 4K-мониторы Dell (например, модели P3424WEB и P2424HEB), более не «видят» этот важный компонент. В случае с девайсами Dell в «Диспетчере устройств» (Device Manager) в статусе камеры отображается информация об ошибке с кодом 10 и пояснением, из которого следует, что устройству не удалось запуститься.

В «Центре отзывов» также можно найти несколько жалоб на неработоспособность веб-камер Insta360 Link. При этом описанные в них «симптомы» совпадают с теми, что наблюдают владельцы «проблемных» мониторов Dell.

Проблема решается элементарно

Windows Latest отмечает, что связь между установкой январских патчей безопасности KB5050009 (для Windows версии 24H2) и KB5050021 (23H2) и одномоментным отказом ранее хорошо работавших веб-камер и звуковых систем, подключаемых по USB, почти очевидна.

В Microsoft пока никак не прокомментировали выводы специалистов Windows Latest, однако в пользу версии о некачественном обновлении свидетельствует тот факт, что все описанные ранее проблемы бесследно исчезают после отката апдейтов KB5050009 или KB5050021, а при повторной их установке вновь начинают себя проявлять.

Известные недостатки релиза 24H2

Несмотря на то, что в Microsoft, начала очередную фазу развертывания обновления до версии 24H2 инсталляций Windows 11 профессиональной и домашней редакций, которая отличается более значительным масштабом, ОС в нынешнем ее виде со всеми установленными патчами не является безупречной с точки зрения стабильности и качества работы.

Только официальный перечень известных проблем ОС 24H2 насчитывает семь пунктов. Описанные в нем проблемы были выявлены в октябре 2024 г. и до сих пор не устранены.

К примеру, в Microsoft осведомлены, что некоторые компьютеры производства тайваньской Asus в процессе установки новой версии ОС могут демонстрировать «синий экран смерти» (BSoD), а применение отдельных моделей веб-камер (с функцией распознавания объектов) в Windows могут вызывать зависание приложений, использующих камеру.

Сложности с новейшей Windows могут возникнуть и любителей сетевых соревновательных компьютерных игр. Пользователи некоторых старых версий приложения Easy Anti-Cheat для борьбы с нарушителями правил имеют ненулевой шанс столкнуться с зависанием ПК и возникновением BSoD.

Также, согласно документации к Windows 24H2, эта версия ОС имеет проблемы совместимости с драйверами, обеспечивающими работу технологии Intel Smart Sound. Причем сложности такого характера Windows 11 совсем не в новинку. Система «не дружит» с драйверами Intel SST по крайней мере с версии 22H2.

В начале января 2025 г. The Register писал о том, что пользователи по-прежнему жалуются на некорректную работу или полную неработоспособность многофункциональных устройств (МФУ), в частности, производства Canon, использующих протокол eSCL для графических сканеров в Windows 11 24H2. При этом Microsoft отметила данную проблему как решенную еще в декабре 2024 г.