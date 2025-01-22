Microsoft начала принудительно переводить пользователей на полную багов новейшую Windows 11

Windows 11 24H2 идет в массы

Распространение обновления функциональности Windows 11 под номером 24H2 перешло в новую фазу. Пользователи домашней и профессиональной редакций операционной системы Microsoft в скором времени будут принудительно переведены на ее последнюю версию, которая теперь считается достаточно стабильной, пишет The Register.

«Начиная с этой недели мы расширяем поэтапное развертывание этой [24H2] последней версии Windows. Мы постепенно предлагаем это обновление также подходящим устройствам под управлением Windows 10 версии 22H2», говорится на портале документации Microsoft в разделе, посвященном известным проблемами и уведомлениям, касающимся Windows 24H2.

Пользователи, относящиеся к данным категориям, по-прежнему имеют возможность отложить развертывание апдейта на срок от одной до пяти недель через «Центр обновления Windows», а также назначить удобное время для выполнения процедуры и последующей обязательной перезагрузки. Тем не менее, откладывать ее на потом вечно не выйдет – соответствующий набор патчей в конечном счете будет установлен автоматически.

В то же время корпоративным пользователям компьютеров, управляемых централизованно силами ИТ-подразделений и прочих структур, на данном этапе переживать о необходимости привыкать к не самому удачному обновлению нет.

Принудительное обновление Windows 11 до версии 24H2 также не затронет машины, программно-аппаратная конфигурация которой, по мнению инженеров Microsoft, не позволяет обеспечить стабильную работу обновленной ОС в ее текущем состоянии. На таких ПК установка 24H2 не допускается даже по инициативе пользователя или администратора ввиду временной блокировки данной возможности в «Центре обновления Windows» со стороны Microsoft (Safeguard Hold).

Практика принудительного перевода пользователей на более новые версии Windows 11 не является новой для Microsoft. В феврале 2024 г. корпорация инициировала автоматическое развертывание Windows 11 23H2 на компьютерах пользователей. При этом в ходе кампании в Microsoft планировали задействовать искусственный интеллект – для поиска машин с устаревшей ОС.

Известные проблемы релиза 24H2

Несмотря на то, что в Microsoft, вероятно, считают релиз 24H2 готовым к использованию широкими массами, он имеет не менее семи проблем разного рода, выявленных в октябре 2024 г. и до сих пор не устраненных. Это касается только тех проблем, факт существования которых был подтвержден специалистами компании, а в действительности их может быть и больше.

Так, в Microsoft осведомлены, что некоторые компьютеры производства тайваньской Asus в процессе установки новой версии ОС могут демонстрировать «синий экран смерти» (BSoD), а применение отдельных моделей веб-камер (с функцией распознавания объектов) в Windows могут вызывать зависание приложений, использующих камеру.

Сложности с новейшей Windows могут возникнуть и любителей сетевых соревновательных компьютерных игр. Пользователи некоторых старых версий приложения Easy Anti-Cheat для борьбы с нарушителями правил имеют ненулевой шанс столкнуться с зависанием ПК и возникновением BSoD.

Также, согласно документации к Windows 24H2, эта версия ОС имеет проблемы совместимости с драйверами, обеспечивающими работу технологии Intel Smart Sound. Причем сложности такого характера Windows 11 совсем не в новинку. Система «не дружит» с драйверами Intel SST по крайней мере с версии 22H2.

В начале января 2025 г. The Register писал о том, что пользователи по-прежнему жалуются на некорректную работу или полную неработоспособность многофункциональных устройств (МФУ), в частности, производства Canon, использующих протокол eSCL для графических сканеров в Windows 11 24H2. При этом Microsoft отметила данную проблему как решенную еще в декабре 2024 г.

Не самое удачное обновление

С выходом крупного обновления функциональности Windows 11 24H2 пользователи столкнулись с внушительным списком недостатков и откровенных багов. В частности, установка апдейта приводила к некорректной работе встроенной в ОС утилиты очистки дисков, журнала буфера обмена, неработоспособностью периферии, сетевых функций и даже подсистемы Linux для Windows (WSL).

Обязательное накопительное обновление KB5046617 для Windows 11, призванное устранить отдельные недостатки релиза 24H2 в его исходном состоянии, само оказалось полно изъянов. Оно могло вызывать произвольное снижение производительности ОС, BSoD, ломать внешний вид панели задач после пробуждения или перезагрузки системы, блокировать работу USB-устройств, подключенных через хаб.