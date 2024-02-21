Пользователей вынуждают переходить на новейшие версии Windows 11, чтобы они тренировали встроенный искусственный интеллект

Microsoft заставит пользователей Windows 11 обновить систему до версии 23H2. Помощь ей в этом окажет искусственный интеллект, который ищет ПК со старыми по мнению Microsoft версиями ОС и рассылает им обновления. В процессе этот ИИ обучается. Также в 23H2 есть встроенные функции ИИ, и чем больше людей установят эту версию, тем более активно ИИ Microsoft будет обучаться.

Добровольно-принудительный апдейт

Корпорация Microsoft будет принуждать пользователей ПК под управлением Windows 11 к установке обновления 23H2, пишет портал Neowin. Это самая актуальная версия системы на момент выхода материала – она появилась в конце осени 2023 г.

Согласно официальному заявлению Microsoft, процедуре принудительного обновления подвергнутся пользовательские ПК с установленной Windows 11 ревизий 21Н2 и 22Н2. Техподдержка этих версий постепенно подходит к концу – скоро Microsoft перестанет выпускать функциональные обновления и патчи безопасности для них, и этот факт она использует в качестве еще одного аргумента в пользу незамедлительного перехода на 23H2.

Компания намерена задействовать искусственный интеллект для поиска компьютеров на древних, по ее собственному мнению, версиях Windows 11. В процессе поиска ИИ будет самообучаться для улучшения и ускорения процесса поиска. Где еще Microsoft будет применять новые таланты своего ИИ в вопросе поиска, корпорация не уточняет.

Microsoft в последние месяцы активно продвигает среди пользователей искусственный интеллект и основанные на нем сервисы. В частности, в 23H2 есть новый голосовой помощник Copilot, пришедший на смену Cortana. Чем больше пользователей перейдут на 23H2, тем больше собеседников будет у Copilot, что тоже положительно скажется на качестве работы ИИ Microsoft.

Времени еще много

Напирая на скорое прекращение поддержки старых версий Windows 11, Microsoft забывает, что в случае с 22Н2 до этого момента остается еще почти год. Последний апдейт для этой сборки выйдет лишь в октябре 2024 г.

Также компания уточнила, что принудительное обновление касается в первую очередь именно пользовательских сборок Windows – с приставками Home и Pro. Она даже опубликовала мини-инструкцию, как проверить наличие обновлений в этих версиях и как установить апдейты, если они уже доступны для загрузки.

Для корпоративных версий (Enterprise) никаких инструкций не приведено. Microsoft не стала ничего рекомендовать пользователям, установившим на свой ПК LTSC-версию Windows 11. это Long-Term Servicing Channel, и такая ревизия получает обновления несколько дольше, нежели обычные пользовательские. В силу всеобъемлющей любви россиян к пиратскому ПО, проснувшейся весной 2022 г. на фоне ухода Microsoft из России, нелицензионные LTSC-версии Windows 11 и Windows 10 пользуются у них большой популярностью.

А что взамен

Предупреждая пользователей, что прекратит поставлять им мини-апдейты, если те не обновят Windows до 23Н2, Microsoft умалчивает о скатившемся почти до нуля уровне качества этих самых апдейтов. В феврале 2024 г. CNews писал, что патч безопасности KB5034765 уничтожает ключевые компоненты системы – «Проводник» начинает закрываться с ошибкой при каждом выключении ПК или при его перезагрузке, а панель задач вместе с «Пуском» исчезают с экрана. Часть проблем Microsoft уже устранила, но здесь важен сам факт.

Также некоторые ее апдейты для Windows 11 могут удалить часть информации из памяти ПК, если установить их на компьютер, а затем деинсталлировать. При этом апдейт 22Н2 был на удивление стабильным и полезным. Он привнес в систему массу новшеств, включая вкладки в «Проводнике».