Вышло одно из самых «кривых» обновлений для Windows 11 в истории. Патч безопасности «убивает» ключевой компонент ОС

Microsoft выпустила одно из самых «кривых» обновлений для Windows 11 за всю свою историю. Небольшой патч безопасности разносит стабильность системы в щепки – она начинает глючить, «Проводник» перестает корректно работать.

Новое - враг стабильности

Операционная система Windows 11 имеет все шансы отобрать титул самой нестабильной системы Microsoft у Windows 95. Корпорация выпустила для нее небольшое обновление безопасности, которое уничтожает ее изнутри, калеча основные компоненты.

Как пишет профильный портал Windows Latest, опасный патч носит индекс KB5034765, и его установка грозит в первую очередь большими проблемами с «Проводником».

«Проводник» – это основа всего оконного интерфейса Windows на протяжении десятилетий. Для примера, если принудительно закрыть его в «Диспетчере задач», то исчезнет рабочий стол. Обновление KB5034765 приводит к тому, что «Проводник» аварийно завершает свою работу при попытке перезагрузить компьютер или выключить его.

При этом на экране выдается сообщение об ошибке в работе программы explorer.exe, которая и является «Проводником». В уведомлении упоминаются проблемы с оперативной памятью, но пользователи, как пишет Windows Latest, проводили тесты ОЗУ своего компьютера, в том числе и при помощи встроенной в Windows утилиты Memtest и никаких недочетов не обнаружили.

Также они пытались починить «Проводник» базовыми средствами Windows, включая инструменты DISM и SFC, но никаких положительных результатов не получили. Ошибка «Проводника», появившаяся после установки опасного обновления, никуда не делась, и даже интеграция этого апдейта в только что установленную на чистый диск систему – не панацея. «Проводник» тут же начинает сбоить.

Опасный, но все же нужный апдейт

KB5034765 – это патч безопасности для Windows 11, который, как и другие обновления, будет в фоновом режиме установлен на ПК, если не побеспокоиться об этом заранее и не отключить автоматическое обновление системы. По умолчанию это запрещено, так что потребуется специализированное ПО.

Однако в некоторых случаях обновление KB5034765 приводит к глюкам системы, даже не успев установиться. У некоторых пользователей прямо во время инсталляции на экране появляются сообщения об ошибке с кодами 0x800f0922, 0x800f0982 и 0x80070002, у других все проходит хорошо, но лишь на первый взгляд. Обновление скачивается, делает вид, что устанавливается, а затем просит перезагрузить ПК. После повторной загрузки системы оказывается, что патч не установился.

В Сети пользователи начали делиться способами борьбы с этой проблемой – кто-то советует почистить кэш центра обновлений, кто-то предложил удалить сторонние приложения, не поставлявшиеся с Windows 11. Эксперты Windows Latest проделали все это и убедились в неработоспособности этих способов, но решение проблемы они все же нашли.

Чтобы патч KB5034765 установился корректно и затем начал ломать «Проводник», необходимо найти на ПК скрытую папку $WinREAgent и удалить ее, после чего обновление установится.

Когда одной неприятности мало

Все перечисленное – лишь часть того, что ожидает пользователя, на чей компьютер установилось или пытается установиться обновление KB5034765. Как сообщал CNews, оно ломает «Проводник» по максимуму, и ошибки при выключении и перезагрузке – это еще цветочки.

Из-за патча KB5034765 пользоваться компьютером становится предельно неудобно – с ним панель задач и системный трей (полоска интерфейса внизу экрана с кнопкой «Пуск» и часами) перестает загружаться.

По данным Windows Latest, Microsoft проявила несвойственные ей чудеса оперативности и уже выпустила мини-фикс, устраняющий проблему с исчезающей панелью задач. Однако он не чинит все вышеозвученные баги. Кроме того, таскбар пропадает и в Windows 10, если установить на нее новое обновление безопасности KB5034763, и для него пока никаких инструментов для починки не выходило.