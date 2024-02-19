Windows разлагается изнутри. Сломан один из важнейших и старейших компонентов системы. Решение подойдет не всем

Microsoft очередным «сырым» обновлением поломала панель задач в Windows. Это классический элемент интерфейса системы, присутствующий в ней со времен Windows 3.1. проблема коснулась одновременно и Windows 11, и более старой Windows 10, но пользователи сумели найти решение, которое, впрочем, будет удобно далеко не всем.

Сломать и не починить

Пользователи ПК под управлением Windows 11 столкнулись с большой проблемой после установки февральского обновления с индексом KB5034765. С их экранов исчезла панель задач, она же таскбар – классический компонент оконного интерфейса Windows, горизонтальная панель у нижней рамки экрана. Как пишет профильный портал Windows Latest, Microsoft не стала ограничиваться одной лишь Windows 11 и поломала таскбар еще и в Windows 10 – чтобы панель задач в этой системе исчезла и больше не появилась, нужно поставить апдейт KB5034763.

Другие пользовательские версии Windows новшество Microsoft не затронуло, но лишь потому, что их поддержка давно прекращена.

В некоторых случаях панель пропадает окончательно и бесповоротно, и вернуть ее не удается даже классическим для Windows способом – перезагрузкой. Проблема затронула не всех пользователей, но все же пострадавших оказалось достаточно много, чтобы привлечь внимание Microsoft. Источники Windows Latest среди разработчиков сообщили, что поиски причин сбоя уже ведутся, однако к моменту выхода материала они не увенчались успехом. Следовательно, не было и патча, его устраняющего.

Все и сразу

Новые обновления Windows 10 и Windows 11 ломают не только саму панель задач, но и системный трей – то, что пользователи ОС Microsoft ежедневно наблюдают в правом нижнем углу экрана. У некоторых пользователей исчезли часы и все системные значки, будь то настройка сетевых подключений, меню звука и пр.

Фото: Microsoft Пользоваться Windows в таком исполнении, мягко говоря, неудобно

Кроме того, закрепленные на панели задач приложения перестали загружаться по умолчанию, их приходится запускать вручную. А поскольку таскбара больше нет, пользователи вынуждены искать другие способы переключения между открытыми окнами. На форумах Microsoft даже вспомнили про классическую комбинацию клавиш Alt+Tab, которая изначально предназначалась именно для этого и существует в составе Windows десятилетиями.

В некоторых случаях перечисленные апдейты заставляют систему работать медленнее. Часть пользователей пожаловались на задержки при вводе пароля на экране входа в систему.

«Костыли» вместо решения

Решение проблемы лежит на поверхности – нужно лишь удалить обновление KB5034765 для Windows 11 и KB5034763 для Windows 10, после чего панель задач должна вернуться на свое законное место. Пользователи Reddit подтверждают, что этот способ действительно работает, но подойдет он лишь тем, кто ставит комфорт пользования системой выше безопасности своих документов.

Дело в том, что оба обновления – это патчи безопасности. Как пишет Windows Latest, они содержат важные исправления ошибок.

Также в Windows есть встроенные средства восстановления системы, при помощи которых, теоретически, можно вернуть таскбар на экран. Речь про инструменты DISM и SFC, однако конкретно в этом случае они не работают – панель задач после их выполнения не появляется.

Экспертам Windows Latest удалось победить баг другим традиционным для Windows способом – перезагрузка не помогла, но помогла переустановка обновления. Они удалили патч KB5034765, перезагрузили систему, убедились, что таскбар отобразился, и заново установили KB5034765, за затем повторно перезагрузили ОС. После этого панель задач больше не исчезала. Но далеко не все пользователи будут заниматься подобным шаманством, и не все догадаются удалить опасный апдейт.

Напомним, что функция автоматического обновления в Windows 10 и Windows 11 активирована по умолчанию, и система всячески препятствует ее отключению, хотя это и можно сделать при помощи стороннего ПО или редактирования групповых политик (или реестра). В связи с этим большинство пользователей даже не замечают, что их система получила очередной патч, пока что-либо не начинает ломаться.

Пользователи нашли еще один способ «оживления» панели задач без удаления установленного обновления. Помогает создание новой учетной записи пользователя, но это сродни чистой переустановке системы – большинство программ придется устанавливать и настраивать заново. Но зато панель задач точно будет работать.