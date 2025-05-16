Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197164
ИКТ 15211
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26966
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Microsoft Surface Headphones

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков 1
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена 2
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Microsoft Surface Headphones и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25700 3
Nvidia Corp 3951 3
Intel Corporation 12777 2
Apple Inc 13077 1
Google LLC 12613 1
Amazon Inc - Amazon.com 3255 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 3
Наушники - Headphones 4443 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1730 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 2
Микрофон - Microphone 2791 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 2
USB Type-A - USB-A 690 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1611 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4532 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6378 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 76 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3544 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 854 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8692 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 632 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 807 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 694 1
Контрастность 3020 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3953 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7852 1
Моноблок - Monoblock PC 1102 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21792 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 1
Microsoft Surface - Планшет 448 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 3
Microsoft Surface Laptop 29 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Microsoft Surface Studio 20 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Apple AirPods - Наушники 173 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Microsoft Surface EarBuds - Наушники 4 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 445 1
Microsoft Surface Go - Планшет 14 1
Intel Amber Lake 53 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 268 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 1
Microsoft Outlook 1504 1
Microsoft Office 365 1036 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
Apple MacBook Pro 556 1
Apple iPad Pro 318 1
Microsoft Windows 11 811 1
Google Pixel Buds - Наушники 9 1
Microsoft Surface Connect 6 1
Microsoft Surface Pen 29 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 1
Microsoft Office 4133 1
Apple iOS 8542 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Apple iPad 3997 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 1
Металлы - Платина - Platinum 498 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Tom’s Hardware 592 1
The Verge - Издание 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще