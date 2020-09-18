В США вводится запрет на WeChat и TikTok

TikTok и WeChat исчезнут из AppStore и Google Play

Начиная с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мире за пределами Китая это означает полную блокировку доступа к мобильным приложениям WeChat и TikTok, поскольку они исчезнут из расположенных в США магазинов приложений Apple AppStore и Google Play.

Запрет введен во исполнение указов (№13942, по TikTok и №13943 по WeChat) президента США Дональда Трампа (Donald Trump), подписанных 6 августа 2020 г., говорится в сообщении, размещенном на официальном портале Министерства торговли США. Для TikTok в указе Трампа предусмотрено снятие ограничений в случае, если создатели приложения в срок до 12 ноября 2020 г. смогут «решить проблемы TikTok, связанные с национальной безопасностью», отмечается в заявлении ведомства. Если этого не произойдет, для TikTok с 12 ноября вступит в силу ряд дополнительных запретов.

«Сегодняшние шаги еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу нацбезопасность и защитить американцев от угроз со стороны коммунистической партии Китая», – сказал Уилбур Росс (Wilbur Ross), министр торговли США. – Следуя указанию президента, мы предприняли важные действия по борьбе со злонамеренными действиями Китая по сбору личных данных американских граждан, одновременно продвигая наши национальные ценности, демократические нормы, правила, законы и постановления США».

Как наказали китайские приложения

Начиная с воскресенья 20 сентября 2020 г., вводится полный запрет на предоставление любых услуг по распространению или поддержке мобильных приложений WeChat или TikTok, в том числе, на размещение самих приложений или их обновлений в онлайн-магазинах приложений на территории США. Помимо этого, с понедельника также запрещены любые действия по оказанию услуг по переводу денежных средств или обработке платежей посредством мобильного приложения WeChat.

20 сентября 2020 г. TikTok и WeChat исчезнут из AppStore

Начиная с 20 сентября 2020 г. для WeChat и с 12 ноября 2020 г. для TikTok полностью запрещается предоставление сервисов интернет-хостинга на территории США для работы и оптимизации приложений. Аналогичные запреты вводятся для американских владельцев сетей доставки контента, а также для сервисов, напрямую или косвенно (пиринговые услуги) поддерживающих функционирование или оптимизацию работы этих приложений в США.

Запрет также включает применение любого кода, функций или услуг в составе этих мобильных приложений, для функционирования ПО или услуг, разработанных и/или доступных в США.

Правительство США оставляет за собой право обратиться к президенту страны с рекомендациями по вводу дополнительных запретов по любым видам активностей, связанным с WeChat или TikTok, если они будут обнаружены в будущем, говорится в заявлении ведомства.

За что наказали китайские приложения

Несмотря на тот факт, что угрозы, исходящие от приложений WeChat и TikTok, не идентичны, они достаточно схожи, говорится в пояснении Министерства торговли США. Каждое из этих приложений собирает большие массивы персональных пользовательских данных, включая информацию о сетевой активности, местоположении, историю просмотров и поиска.

Помимо этого, обе компании – создатели приложений, «являются активными участниками военно-гражданского слияния Китая и подлежат сотрудничеству со спецслужбами коммунистической партии Китая в обязательном порядке», отмечается в заявлении ведомства. Именно по этой причине использование WeChat и TikTok создает «неприемлемые риски» для нацбезопасности США.

TikTok в США: «Так не достанешься ты никому!»

TikTok – это веб-сервис для просмотра и создания небольших видеороликов. Его разработала китайская компания ByteDance, и, по сути, TikTok – это международная версия китайской видеоплатформы Douyin, запущенной ByteDance в 2016 г. Интерфейс сервиса переведен более чем на 40 языков мира. По состоянию на ноябрь 2018 г. число пользователей платформы в мире перевалило за 1 млрд.

Ранее CNews сообщал об обещании Дональда Трампа заблокировать работу сервиса TikTok в США если Microsoft или другая американская компания не сможет договориться с китайской стороной о его покупке. Как сообщал CNews, Дональд Трамп дал Microsoft на подобные переговоры всего лишь 45 дней – они должны были завершиться до 15 сентября 2020 г. В конце августа 2020 г., как сообщал CNews, о своей заинтересованности в приобретении бизнеса TikTok в США на пару с Microsoft заявлял американский ритейлер Walmart, владеющий крупнейшей в мире сетью розничных магазинов.

14 сентября 2020 г. стало известно, что компания ByteDance, владелец TikTok, ответила отказом на предложение Microsoft, хотя сумма, предложенная американской компанией за TikTok, по данным CNBC, составляла порядка $20-$30 млрд.

После этого в переговорный процесс с ByteDance вступила американская Oracle, которая заинтересовалась американским сегментом сервиса. TikTok сумму в $20 млрд, из которых $10 млрд она хотела отдать наличными, а вторую половину акциями. Oracle также выразила готовность делиться половиной прибыли от работы TikTok в США с .

В ходе переговоров обсуждалась возможность создания совместного предприятия ByteDance и Oracle под названием TikTok Global, которая взяла бы на себя работу сервиса на территории США. Доля Oracle в СП оценивалась в 20%, а суммарный вклад американских инвесторов ByteDance при потенциальном участии Walmart мог довести эту долю до 60%. Президент США, с в свою очередь, сразу заявил, что не одобрит сделку по которой ByteDance достанется основная доля СП. Другие условия потенциальной сделки также включали назначение совета директоров TikTok Global из граждан США и спецпредставителя по информационной безопасности в компании, назначаемого властамя США.

Со своей стороны Oracle могла бы обеспечить хранение персональных данных американских пользователей сервиса на серверах, расположенных на территории США, и контролировать изменения в программном коде TikTok для исключения подозрений на шпионаж с китайской стороны.

До этого многие крупные американские (и не только американские) компании выказывали интерес к покупке китайского видеосервиса. В частности, возможность его приобретения рассматривает японский холдинг SoftBank, 14 сентября 2020 г. продавший американской Nvidia британскую ARM за $40 млрд. Купить TikTok также хотел холдинг Alphabet, в который входит ИТ-гигант Google, и сервис микроблогов Twitter.

О платформе WeChat

Мобильное приложение WeChat, впервые выпущенное в январе 2011 г., является основной платформой в Китае для голосового и текстового общения, проведения платежей, рассылки сообщений, фотографий и видео. Сервис интегрирован с рядом соцсетей (Facebook, Tencent QQ), поддерживает машинный мультиязычный перевод, обмен контактами через Bluetooth и поиск случайных контактов.

WeChat позволяет производить денежные переводы с помощью внутренней платежной системы WeChat Pay по QR-коду. Благодаря этому приложение активно используется населением Китая с середины 2010 гг. для расчетов и покупок, и китайской диаспорой — за пределами страны. По состоянию на 2019 г. в WeChat было зарегистрировано более 1,151 млрд пользователей.

В настоящее время подтвежденные пользователи WeChat могут использовать приложение для подтверждения личности при пересечении границы между материковым Китаем и Макао или Гонконгом без предъявления паспорта.

В России крупнейшим оператором WeChat Pay является платежная система Sendy. В мае 2017 г. WeChat на несколько дней был включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, однако доступ был восстановлен сразу после согласия владельцев сервиса на сотрудничество с российскими властями.