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Системные интеграторы могут выиграть поездку в Гонконг

Netwell, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, совместно с производителем интеллектуальных систем распределения электропитания RakTek, анонсировали запуск масштабной мотивационной программы для партнеров «Гонконг – Макао: Путешествие в мир инноваций и ярких впечатлений».

Кто поедет?

Партнеры, чей объем закупок оборудования RakTek через Netwell в период с 1 марта по 31 августа 2025 года превысит $100,000, получат возможность отправиться в пятидневное путешествие Гонконг – Макао с посещением самых ярких достопримечательностей: пик Виктория, залив Репалс, казино «Венеция». Программа нацелена на системных интеграторов и корпоративных реселлеров, а победителями станут первые 15 компаний, достигшие таргета. Подробнее о программе.

Организаторы конкурса

RakTek — признанный эксперт в области управления электропитанием, чьи интеллектуальные PDU используются в дата-центрах по всему миру. PDU RakTek позволяют осуществлять удаленный мониторинг энергопотребления на уровне отдельных розеток, контролировать параметры окружающей среды и управлять питанием оборудования дистанционно. Уникальный функционал и возможность интеграции с ведущими системами управления инфраструктурой ЦОД делают продукцию RakTek незаменимой для современных дата-центров.

Netwell более 20 лет занимается дистрибуцией ИТ-оборудования, в том числе для ЦОД и ИТ-инфраструктуры. Компания делает акцент на сотрудничестве с вендорами, чья продукция является технологическими лидерами в своем сегменте. Особый подход к партнерам и производителям позволяет добиваться максимальной синергии и уверенно расти на рынке.

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Партнеры, чей объем закупок оборудования RakTek через Netwell превысит $100,000, получат возможность отправиться в путешествие ГонконгМакао

«Растущая потребность в надежных и современных устройствах распределения электропитания в эпоху искусственного интеллекта, увеличения плотности размещения и роста мощности в ЦОД рождает спрос на интеллектуальные, технологичные, эффективные и доступные решения. Продукция RakTek помогает перейти от устаревших методов к передовым разработкам в области проектирования и построения центров обработки данных», – поясняет Александр Халаев, генеральный директор компании RakTek.

«Мы рады предложить нашим партнерам не только передовые технологические решения, но и уникальную возможность увидеть будущее технологий своими глазами в одном из самых инновационных регионов мира», — комментирует Дарья Смирнова, руководитель направления инженерной инфраструктуры в Netwell.

Присоединяйтесь к экспертному вебинару «RakTek: от компонентов до комплексных IT инфраструктурных решений», который запланирован на 13 марта 2025 года в 11:00 (МСК) и будет освещать вопросы расширения продуктовой линейки RakTek. Вся информация о вебинаре и регистрация доступны по ссылке.

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