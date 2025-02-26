Telconet
Telconet и организации, системы, технологии, персоны:
|Адоньев Сергей 35 22
|Авдолян Альберт 30 19
|Усманов Алишер 301 14
|Свердлов Денис 200 10
|Чемезов Сергей 143 9
|Мартынов Владислав 113 9
|Путин Владимир 3193 7
|Никифоров Николай 1136 7
|Sie Winston - Си Уинстон 7 7
|Медведев Дмитрий 1655 7
|Щеголев Игорь 698 5
|Иванов Егор 23 4
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
|Griffin David - Гриффин Давид 3 3
|Козырев Алексей 322 3
|Шишков Родион 16 3
|Жаров Александр 175 2
|Лапшина Екатерина 17 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Евтушенков Владимир 208 2
|Сульгин Сергей 46 2
|Авдолян Сергей 2 2
|Ершова Светлана 9 2
|Мамут Александр 129 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Костин Андрей 59 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Тамодин Николай 47 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Эрнст Константин 17 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Адонев Сергей 1 1
|Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
|Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
|Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
|Федченко Алексей 3 1
|Евдокимов Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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