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Индексная книга (каталог) CNews*
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Telconet



26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль 1
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту 1
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 1
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 1
06.09.2017 У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 1
23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены 1
18.08.2017 После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 1
13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта 1
14.03.2017 YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 1
21.10.2015 YotaPhone перестал быть полностью российским 1
05.06.2015 Среди хозяев Qiwi обнаружились основатели Yota 1
03.10.2013 Основатели Yota вышли из «Мегафона» 1
09.08.2013 Топ-10 ключевых событий в российском телекоме 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
16.11.2012 "Мегафон" раскрыл имя секретного совладельца Yota 1
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ 1
15.08.2012 «Мегафон» не решился бросить вызов Yota 1
16.07.2012 «Мегафон» и «Скартел» завершили объединение активов в единый холдинг 1
06.07.2012 Гендиректор Yota назначен замминистра связи 1
20.06.2011 МТС: Сотрудничать с Yota нас вынуждают власти 1
05.03.2011 МТС, «Билайн» и «Мегафон» не получат абонентов Yota 1
03.03.2011 Путин разделил Yota между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и «Ростелекомом» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Telconet и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 30
МегаФон 8960 23
Yota Devices - YD 101 13
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 18 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 9
Ростелеком 9756 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 7
LeeCo Coolpad 13 5
Hi-p Electronics 4 4
ZTE Corporation 749 4
TWC - Trinity World Managment 9 4
LeEco - LeTV 61 3
VK - Mail.ru Group 3459 3
Yandex - Яндекс 7436 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 3
Экспател 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2919 2
Yota Devices IPR 2 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1309 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1469 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 2
Apple Inc 12154 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Indiegogo 57 1
Вайнах Телеком 47 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 1
Основа Телеком 70 1
Антарес 33 1
Энлаин - Энлайн - Nline 14 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Samsung Electronics 10294 1
Microsoft Corporation 24678 1
Garsdale Services 39 14
Telconet Capital 28 11
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 5
Почта России ПАО 2119 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 4
Sino Advisor International 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7388 3
Альфа-Групп 699 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 3
Евросеть 1405 2
BlackRock 34 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 2
Kinetik 20 2
Wellington Management Group 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Альфа-Банк 1778 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
NanduQ - Qiwi 996 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 123 1
Hyundai Motor Company 389 1
UPS 206 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Winter Capital 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
USM Advisors 10 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 4
Верховный суд Каймановых островов 4 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
Мэрия города Иннополис 13 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3350 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Международный арбитраж 30 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8289 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24297 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17136 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51057 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66798 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27968 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12532 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6470 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19651 4
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21306 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25532 3
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9674 3
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8624 2
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20893 2
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7799 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10580 2
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Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G 33 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16035 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 13
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 9
Yota WiMAX-сеть 24 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 2
Yota LTE-сеть 12 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 2
Google Android 14073 2
Apple iPhone 6 4862 2
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 8 1
Samsung Super AMOLED 134 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 356 1
Samsung Galaxy 961 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Apple iPad 3867 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 930 1
Яндекс.Маркет 954 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 49 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4518 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 230 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 1
МегаФон - Stellarway 5 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Адоньев Сергей 35 22
Авдолян Альберт 30 19
Усманов Алишер 301 14
Свердлов Денис 200 10
Чемезов Сергей 143 9
Мартынов Владислав 113 9
Путин Владимир 3193 7
Никифоров Николай 1136 7
Sie Winston - Си Уинстон 7 7
Медведев Дмитрий 1655 7
Щеголев Игорь 698 5
Иванов Егор 23 4
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Козырев Алексей 322 3
Шишков Родион 16 3
Жаров Александр 175 2
Лапшина Екатерина 17 2
Никифорова Светлана 34 2
Евтушенков Владимир 208 2
Сульгин Сергей 46 2
Авдолян Сергей 2 2
Ершова Светлана 9 2
Мамут Александр 129 2
Рейман Леонид 1051 1
Костин Андрей 59 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Тамодин Николай 47 1
Шойгу Сергей 89 1
Эрнст Константин 17 1
Сердюков Анатолий 83 1
Ройтман Евгений 44 1
Юсуфов Виталий 26 1
Адонев Сергей 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Федченко Алексей 3 1
Евдокимов Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145525 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 8
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 59 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43424 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 5
Великобритания - Виргинские Острова 232 5
Кипр - Республика 559 4
Сингапур - Республика 1856 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 3
Азия - Азиатский регион 5558 3
Китай - Тайвань 4002 3
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 67 3
Люксембург Великое Герцогство 434 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 3
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 2
Ближний Восток 2953 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 2
Европа 21811 2
Америка - Американский регион 2165 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 512 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Канада 4895 1
Испания - Королевство 3718 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 913 1
Израиль 2738 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
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Перу - Республика 276 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6434 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 40 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2847 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13662 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 663 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 2
РИА Новости 924 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 417 1
Tom’s Hardware 406 1
The Washington Post 335 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
ТАСС Телеком 38 1
Известия ИД 633 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
comScore 379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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