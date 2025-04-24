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МегаФон Stellarway


Stellarway – собственная торговая марка МегаФона, запущенная в ноябре 2023 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает более 100 товаров в категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. 


24.04.2025 Кнопочные телефоны — самые популярные устройства под собственными торговыми марками «МегаФона» 1
03.12.2024 «МегаФон»: самым активным днем «Черной пятницы» стал четверг 1
12.07.2024 В «МегаФоне» зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок 1
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль 1
29.02.2024 «МегаФон» подвел финансовые итоги 2023 года 1
27.11.2023 «Мегафон» начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9172 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 3
МегаФон - Revo Charge 11 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
Новые башни ГК 16 1
Apple Inc 12235 1
Samsung Electronics 10348 1
Xiaomi 1789 1
ДОК 835 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Telconet 33 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Garsdale Services 39 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
Почта России ПАО 2148 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Аксессуары 3953 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 562 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 3
Наушники - Headphones 4086 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1597 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12268 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2958 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1180 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7506 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4589 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13977 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1049 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
МегаФон - Fontel 10 2
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3586 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6522 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1625 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 455 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7616 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 304 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4749 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1664 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 124 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
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