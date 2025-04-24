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МегаФон Stellarway
Stellarway – собственная торговая марка МегаФона, запущенная в ноябре 2023 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает более 100 товаров в категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9172 5
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 3
|МегаФон - Revo Charge 11 2
|Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
|Новые башни ГК 16 1
|Apple Inc 12235 1
|Samsung Electronics 10348 1
|Xiaomi 1789 1
|ДОК 835 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
|Telconet 33 1
|Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
|Garsdale Services 39 1
|Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
|Почта России ПАО 2148 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 1
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
|Борзилов Давид 77 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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