Stellarway – собственная торговая марка МегаФона, запущенная в ноябре 2023 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает более 100 товаров в категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.