«МегаФон»: в России в 1,5 раза вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой ёмкости

Жители страны сменили компактные аксессуары на сверхъёмкие пауэрбанки. По итогам 2025 г. в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota на 52% выросли продажи устройств ёмкостью 60 тыс. мА·ч, способные зарядить как смартфон, так и ноутбук. Кроме того, в сегменте внешних аккумуляторов спрос на модели ёмкостью 30 тыс. м·Ач увеличился на 51%, а на 40 тыс. мА·ч — на 34%.

Самыми востребованными в ушедшем году стали универсальные пауэрбанки ёмкостью 10 тыс. мА·ч — на них пришлось 42% всех продаж. Они занимают меньше места и обеспечивают несколько циклов зарядки смартфона. При этом в 2024 г. рейтинг возглавляли компактные модели всего на 5 тыс. мА·ч.

«Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удалённой работы и длительных поездок. Лидерами спроса в 2025 г. стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway — на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов. Мы расширили линейку бренда, добавив компактные пауэрбанки ёмкостью 20 тыс. и 30 тыс. мА·ч, способные заряжать как смартфоны, так и ноутбуки», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Спрос на средства автономности традиционно возрастал в сезон отпусков. В 2025 г. пик продаж пришелся на май и летние месяцы. Самую высокую динамику по продажам год к году показал Дагестан (рост на 108%), также в лидерах регионы Дальнего Востока, что, вероятно, обусловлено необходимостью оставаться на связи в долгих поездках. В Магаданской области продажи выросли на 54%, в Камчатском крае — на 52%, а в Забайкальском — на 39%.

Запрос на мобильность и автономность затронул и другие категории электроники. Наряду с внешними аккумуляторами значительный рост показали полноразмерные беспроводные наушники — их продажи за год увеличились почти втрое (в 2,9 раза). Кроме того, родители на 28% чаще стали приобретать детские планшеты. В последнем квартале 2025 г. ощутимо вырос спрос на портативные колонки (+87% к первому кварталу). В сегменте носимых гаджетов на 69% вырос интерес покупателей к детским часам, смарт-часы стали приобретать на 67% активнее, а смарт-браслеты — на 51%.

