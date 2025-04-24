Кнопочные телефоны — самые популярные устройства под собственными торговыми марками «МегаФона»

Гаджеты собственных торговых марок «МегаФона» стали выбирать чаще в I квартале 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном — 26%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel — они прибавили 47% в сравнении с январем-мартом 2024 г., а доля этой марки в категории достигла 70%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» фиксирует увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 19% больше, чем в том же периоде 2024 г., прочих гарнитур (в том числе проводных) — на 42%, а кнопочных телефонов — на 47% больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растет и их доля в продажах. Лидерство в первом квартале у «кнопок» — 70% приходится на Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превосходит 38% (против 28% в I квартале 2024 г), в портативной технике — 17%, а планшеты Fontel уже достигли 16% в продажах в своей категории. Эти планшеты были выведены на рынок в декабре 2024 г.

В целом доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж «МегаФона» за январь-март 2025 г. составила 20%. Самые активные покупатели устройств под брендами оператора проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Свердловской области.

«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определенная ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

«МегаФон» уже более трех лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками Fontel и Stellarway. Fontel — это девять моделей кнопочных телефонов, первые из которых были представлены в январе 2023 г., 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая недавно запущенные детские смарт-часы с eSIM, а также две модели планшетов, представленные в конце 2024 г. Под маркой Stellarway «МегаФон» выпускает защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.