МегаФон Fontel
Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Борзилов Давид 72 5
|Минич Елена 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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