Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.