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МегаФон Fontel


Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.


14.01.2025 «МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM 1
19.12.2024 «МегаФон» запускает продажи планшетов Fontel 1
12.07.2024 В «МегаФоне» зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок 1
29.02.2024 «МегаФон» подвел финансовые итоги 2023 года 1
20.10.2023 «Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена 1
20.10.2023 «Мегафон» начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой 5
12.01.2023 «Мегафон» завалит Россию супердешевыми кнопочными мобильниками под собственным брендом. На подходе восемь моделей 3
12.01.2023 «Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов 2
02.09.2010 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 8
МегаФон - Revo Charge 11 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Samsung Electronics 10254 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Lenovo Motorola 3501 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
МегаФон Ритейл 79 1
UMC - United Microelectronics Corporation 317 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Nar - Azerfon-Vodafone 15 1
Почта России ПАО 2112 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
Связной ГК 1369 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Кнопочное управление 556 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Наушники - Headphones 3999 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 2
Аксессуары 3881 2
Фонарик 300 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
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USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
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МегаФон - Stellarway 5 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
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Украина 7608 1
Нидерланды 3517 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Украина - Киев 1125 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 1
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