«Мегафон» завалит Россию супердешевыми кнопочными мобильниками под собственным брендом. На подходе восемь моделей

«Мегафон» создал дочерний бренд Fontel, под которым будет выпускать кнопочные сотовые телефоны. Это будут бюджетные устройства по цене до 3000 руб. в различных форм-факторах. Первую модель, Fontel FP 200, «Мегафон» продает за 790 руб. Все устройства Fontel разрабатываются в России.

Ставка на классику

«Мегафон» сообщил CNews о запуске собственного бренда кнопочных сотовых телефонов Fontel. В течение 2023 г. под этим названием в российской рознице появится восемь моделей классических телефонов с базовыми (в сравнении со смартфонами) возможностями.

Первым устройством Fontel стал ультрабюджетный телефон FP 200. На момент публикации материала он оценивался в 790 руб. и был доступен для приобретения в салонах связи «Мегафона» и на официальном сайте оператора.

Разработка устройств, как сообщили CNews представители «Мегафона», осуществляется в России. Производство организовано на территории Китая.

В 2022 г. россияне не только начали активнее пользоваться кнопочными телефонами, но и отдают предпочтение именно российским маркам. CNews писал, что их доля в почти 3 млн проданных за весь 2022 г. устройств составила ровно 50%.

Fontel FP 200. Классика всегда в моде

В планы «Мегафона» входит быстрая раскрутка нового бренда. «Мы рассчитываем, что к концу года (2023 г. - прим. CNews) до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице (в рознице «Мегафона» - прим. CNews) будет занимать Fontel», – сообщил CNews директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Что умеет первенец Fontel

Первый телефон «Мегафона» под брендом Fontel представляет собой «звонилку» с поддержкой двух SIM-карт, работающую исключительно в сотовых сетях второго поколения – GSM. FP 200 оборудован цветным экраном с диагональю 1,77 дюйма и разрешением 160х128 пикселей. Перемещение по меню телефона осуществляется при помощи навигационной кнопки на клавиатуре под дисплеем.

С учетом отсутствия мощных потребителей энергии FP 200 потенциально способен продержаться на одном заряде аккумулятора емкостью 600 мАч несколько дней. Восполнение заряда осуществляется по microUSB – более современный разъем Type С этому телефону не достался.

К дополнительным особенностям Fontel FP 200 можно отнести слот под карты microSD до 32 ГБ. Накопитель пригодится для хранения музыки, так как в телефоне есть встроенный плеер и разъем 3,5 мм под наушники. Также имеются FM-тюнер и функция записи разговора.

Без фонарика в телефоне никуда

Телефон поставляется пока исключительно в черном цвете корпуса. По классике, в него встроен фонарик – он размещен на верхнем торце корпуса и активируется большой кнопкой в центре навигационной клавиши.

Дальнейшие планы

По словам Давида Борзилова, телефоны Fontel уже представлены в интернет-магазине «Мегафона». Он сообщил CNews, что в феврале 2023 г. они появятся и в розничной сети оператора. «В то же время рассматриваем возможность открытия продаж в крупных маркетплейсах, а также в других розничных сетях России и стран СНГ», – сказал Давид Борзилов.

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Каталог телефонов Fontel 2023 модельного года будет состоять из восьми моделей на любой вкус. «Мегафон» обещает выпустить в дополнение к классическим моноблокам еще и раскладушки. Телефоны в этом форм-факторе пользовались невероятно высоким спросом в начале XXI века. Спустя 20 лет производители смартфонов решили сыграть на чувстве ностальгии – Motorola к 2023 г. выпустила уже три поколения складного смартфона RAZR, первая версия которого использовала элементы дизайна легендарной раскладушки RAZR V3, а у Samsung есть устройства серии Galaxy Z Flip в таком же форм-факторе.

Некоторые модели сотовых телефонов «Мегафона» получат защиту от воды и ударов. Стоимость устройств Fontel будет варьироваться от 590 до 2990 руб.

Целевой аудитории у телефонов Fontel как таковой нет. По словам представителей «Мегафона», они подойдут и детям, и взрослым, и пожилым людям.

Также в активе «Мегафона» есть несколько моделей смартфонов и планшетов, которые он выпускал под своим основным брендом преимущественно в начале предыдущего десятилетия.

Планшет «Мегафон Login»

В настоящий момент проектов по запуску смартфонов у оператора нет, сказал CNews Давид Борзилов

Китай всегда поможет

За брендом Fontel стоит Revo Charge – дочерняя компания «Мегафона». Revo Charge – это центр дистрибуции, обслуживающий все компании из состава холдинга USM. В него, помимо «Мегафон ритейла», также входят Yota, «Связной» и ряд других. 24 декабря 2021 г. «Мегафон» приобрел 65% в Revo Charge. 7 декабря 2022 г. его доля в компании выросла до 100% (данные «Контур.фокус»).

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Юридическое лицо Revo Charge – ООО «Рево чардж рус». Компания основана в июле 2016 г. в Москве с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности – «Торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 46.43). Дополнительных видов деятельности – 16.