В России небывалый подъем спроса на отечественные кнопочные телефоны. Китайские конкуренты далеко позади

В России резко выросли продажи отечественных сотовых телефонов. В 2022 г. было продано 2,8 млн мобильников, из которых российских было 1,4 млн, то есть ровно 50%. Годом ранее их доля была на уровне 42%.

Поддержка отечественного производителя

Россияне в 2022 г. начали скупать классические сотовые телефоны (не смартфоны), притом в основном отечественных брендов, Как пишут «Ведомости», российские мобильники по своей популярности в стране обошли даже китайские. Это в корне отличается от ситуации на российском рынке смартфонов, где после ухода Samsung и Apple вместе с Nokia бал правят китайские вендоры – Xiaomi со своими «дочками» Redmi и Poco, а также Tecno и Realme.

По информации источников издания, в сумме за весь 2022 г. из всех проданных в России сотовых телефонов ровно половина (50%) имела российский логотип на корпусе. Это очень высокий показатель – годом ранее он находился на уровне 42%.

Притом среди россиян интерес к сотовым телефонам в целом тоже вырос. Если в 2021 г. по всей стране кнопочных мобильников было продано 2,8 млн, то по итогам 2022 г. их продажи составили 2,95 млн устройств.

Взять количеством

Статистика аналитического центра GS Group рисует еще более интересную в плане импортозамещения картину. По словам его представителей, российские сотовые телефоны удерживают 60-процентную долю рынка в деньгах и 71% в натуральном выражении.

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Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков сообщил изданию, что в 2021 г. эти показатели были ощутимо ниже, особенно в плане количества проданных экземпляров. На тот момент доля российских телефонов составляла 64%. В денежном выражении прирост не такой большой – 58% в 2021 г. и 60% в 2022 г.

Этому способствовал и выход на рынок новых отечественных брендов. В частности, в продаже появились сотовые телефоны Tokky, за которыми стоит российская компания ООО «Смартэкосистема» из состава госкорпорации «Ростех».

Разумеется на рынке немало сотовых телефонов иностранных брендов. Например, это Nokia и Philips – мобильники этих марок продаются в России десятилетиями. Однако нельзя сказать, что многие зарубежные компании спешат как можно скорее выйти на российский рынок со своими кнопочными телефонами. Александр Сурков объяснил это низкой маржинальностью рынка. К тому же телефоны Nokia совсем скоро покинут Россию или будут завозиться по параллельному импорту.

Что говорят ритейлеры

Приведенная выше статистика основана далеко не на вторичном рынке, хотя на популярных в России сайтах с объявлениями немало предложений о продаже подержанных сотовых телефонов, в том числе и отечественных марок. Речь именно о новых устройствах, которые можно приобрести в сетях ритейлеров и салонах сотовой связи.

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Как сообщили CNews представители оператора Tele2 (входит в «Большую четверку» наряду с МТС, «Мегафоном» и «Билайном»), еще в 2021 г. отечественные бренды занимали в сегменте «звонилок» долю на уровне 70%. К концу 2022 г. этот показатель вырос до 75%. «Это объясняется тем, что крупные производители с мировым именем давно активно не играют в данном сегменте – исключение составляет только китайский концерт Transsion, который фокусируется на Африке и занимает там со своими брендами более 40% рынка», – сообщили CNews представители Tele2.

В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам 2022 г. более 10 российских брендов сотовых телефонов обеспечили 40% от общего объема проданных мобильников, составившего 6 млн устройств,. Основную «кассу» сделали телефоны марок teXet и F+ «У российских брендов традиционно сильны позиции в категории кнопочных телефонов, которые по-прежнему пользуются спросом в качестве дополнительного устройства для работы или основного у детей, пожилых людей или цифровых аскетов», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

Со смартфонами пока не получается

В сегменте смартфонов ситуация совершенно другая – доля отечественных производителей в нем стремительно сокращается. Как сообщили CNews представители Tele2, она и в 2021 г. была далеко не самой высокой – на уровне 9%.

В 2022 г., когда из России ушли Apple, Samsung, Nokia и другие крупные вендоры смартфонов, а LG и вовсе закрыла свое мобильное подразделение, у российских производителей, например, у компании «Новая линия», известной под брендом BQ, были все шансы занять высвободившуюся нишу. Однако по неизвестным причинам, этого не произошло – согласно статистике Tele2, китайские производители оставили российским лишь 5% российского же рынка смартфонов. Продажи отечественных смартфонов в 2022 г. сократились на 47% год к году.

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Не исключено, что все дело в возможностях, которые предлагают российские смартфоны. Как сообщили изданию представители «М.Видео-Эльдорадо», большинство из них стоят до 10 тыс. руб., содержат лишь базовый набор функции и не могут обеспечить высокую производительность.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что в 2023 г. ситуация на российском рынке смартфонов в плане роста популярности отечественных устройств глобальных изменений не претерпит. Но, по их словам, немного повысить долю рынка российские вендоры все же смогут. Успех в этом будет зависеть в первую очередь от предпринятых ими и государством шагов по локализации производства смартфонов на территории России.