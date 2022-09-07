Россияне останутся без легендарных телефонов Nokia. Компания ликвидируется

Финская компания HMD Global запустила процесс ликвидации ООО «Эйчэмди Мобайл Рус». Это российское юрлицо, которое отвечало за поставки в страну смартфонов и кнопочных телефонов Nokia. Ритейлеры сообщают, что доля гаджетов этой компании на российском рынке составляла меньше 1%, но кнопочные телефоны люди все же приобретали.



Самоликвидация запущена

Финская компания HMD Global, которая создает мобильные гаджеты под брендом Nokia, объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибуторов и ритейлеров. Организация уже начала ликвидировать российское ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», через которое она поставляла в страну смартфоны и кнопочные телефоны. Официально компания об уходе из России еще не объявляла.

Как уточнил CNews источник, близкий к одному из онлайн-ритейлеров, мобильные устройства Nokia в первом полугодии 2022 г. занимали в штуках и рублях меньше одного процента российского рынка. В то же время некоторые пользователи по-прежнему хранили верность кнопочным телефонам финского производителя – по итогам 2021 г. на долю бренда приходилось около 16,5% рынка. А в начале 2022 г. поставки кнопочных гаджетов в Россию даже выросли.



Nokia известна в России в первую очередь как производитель обычных кнопочных сотовых телефонов

По данным «СПАРК-интерфакс», выручка «Эйчэмди Мобайл Рус» в 2021 г. достигла 98,2 млн руб, а чистая прибыль – 2 млн руб.

Началось с телеком-оборудования

Напомним, после начала специальной военной операции России на территории Украины финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сообщил, что приостанавливает поставки своей продукции в страну. В апреле 2022 Nokia заявила о прекращении своей деятельности на территории России. В официальном сообщении на сайте отмечалось, что решение никак не повлияет на финансовые перспективы компании, так как в 2021 г. на долю России приходилось менее 2% продаж финского производителя.

В то же время уход поставщика оборудования не мог не сказаться на российских операторах связи, так как вместе с Nokia о завершении своей деятельности в стране заявили шведская Ericsson, китайский Huawei и южнокорейский Samsung.

До этого в 2021 г. Nokia планировала локализовать производство телекоммуникационного оборудования в России и запустить с компанией Yadro (входит в состав «ИКС Холдинга») совместный завод в Дубне под Москвой. То же самое собирались сделать Ericsson, ZTE и Huawei.

История легендарной Nokia 3210

Напомним, компания Nokia известна в России в первую очередь как производитель обычных кнопочных сотовых телефонов. Еще два десятка лет назад финский производитель в этой области был абсолютным лидером.

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В 2000 г. в стране появилась ставшая легендарной модель Nokia 3310, про корпус которой говорили, что он «неубиваемый». В 2004 г. россияне смогли купить первый по-настоящему защищенный гаджет этого производителя – модель 5140, сделанную из прорезиненного пластика. Все разъемы телефона были прикрыты заглушками. В середине 2000-х появился Symbian-смартфон Nokia 3250 c клавиатурным блоком, который умел поворачиваться на 270 градусов. В 2007 г. появился Nokia N95 – главной особенностью флагмана был необычный механизм слайдера, который позволял открыть не только клавиатуру, но и клавиши управления музыкой. Телефон имел GPS-модуль, 5-Мп камеру со светодиодной вспышкой и оптикой Carl Zeiss и даже поддержку 3G. Nokia N95, помимо всего прочего, умел снимать видео, чего еще не мог iPhone.

Но все же после появления в 2007 г. первого iPhone следующие шесть лет рыночная доля Nokia стремительно сжималась. В сентябре 2013 г. Nokia продала свое мобильное подразделение корпорации Microsoft, а в ноябре 2014 г. Microsoft свернула выпуск смартфонов под брендом Nokia и стала наносить на них собственный логотип. Позже корпорация заявила, что вынуждена списать активы, приобретенные у Nokia в 2014 г., на сумму $7,6 млрд из-за «менее радужных перспектив, чем ожидалось».

В мае 2016 г., компания продала смартфонный бизнес компании HMD Global за $350 млн. Возродился бренд Nokia только в начале 2017 г. Компания перевыпустила легендарный мобильник 3310. А в феврале 2022 г.Nokia начала российские продажи смартфона G21 с восьмиядерным процессором по цене до 17 тыс. руб.