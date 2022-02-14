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Nokia привезла в Россию дешевые смартфоны с NFC и батареей на три дня работы. Цена

Nokia начала российские продажи недорогого смартфона G21 с восьмиядерным процессором по цене до 17 тыс. руб. Также в скором будущем к нему присоединится его упрощенная версия G1 стоимость от 11 тыс. руб. В комплектации для России у G11 будет встроенный NFC-чип, позволяющий расплачиваться за товары и услуги при помощи смартфона. Оба мобильника способны работать до трех дней на одном заряде батареи

Бюджетные смартфоны Nokia для россиян

Компания HMD Global сообщила CNews о появлении в России двух новых смартфонах Nokia – G11 и G21. Оба мобильника относятся к начальному ценовому диапазону – самая доступная версия стоит 11 тыс. руб., а за самую дорогую Nokia попросит 17 тыс. руб.

Nokia G11 и G21 работают на Android и, по заверению разработчиков, будут получать обновления в течение трех лет с момента выпуска. На момент публикации материала в российской рознице была доступна лишь старшая модель G21. Смартфон G11 Nokia выпустит весной 2022 г. На запрос CNews о более точной дате релиза смартфона представители HMD Global ответили, что она станет известна позднее.

На 14 февраля 2022 г. в России можно было купить Nokia G21 в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 16 тыс. руб. Немного позже выйдут версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM за 14 тыс. руб., а также топовая модификация 6/128 ГБ за 17 тыс. руб.

Nokia G11 стоит заметно дешевле – версия 3/32 ГБ оценивается в 11 тыс. руб., а за 4/64 ГБ производитель просит 12 тыс. руб.

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Спереди Nokia G21 ничем не отличается от десятков других смартфонов начального ценового сегмента

В России будет продаваться специальная версия G11 с модулем NFC для бесконтактных платежей. Доступные оттенки – «арктический лед» и «графит».

Цвета старшего Nokia G21 называются «скандинавский синий» и «осенние сумерки». В комплектации имеются зарядное устройство и чехол, в отличие от G11, у которого блока питания нет.

Что умеет Nokia G21

Смартфон Nokia G21 представляет собой усовершенствованную модификацию модели Nokia G20 образца 2021 г. Изменения коснулись аккумулятора, фотокамер и дисплея.

В смартфоне используется IPS-экран с невысоким разрешением HD+ при диагонали 6,5 дюйма, но это частично компенсируется частотой обновления 90 Гц. Она здесь адаптивная и может снижаться до 60 Гц в режиме экономии энергии.

Nokia G21 работает от аккумулятора емкостью 5050 мАч. По умолчанию он поддерживает 18-ваттную ускоренную зарядку, но за нее придется доплатить – столь мощного блока питания в комплекте нет. Nokia расщедрилась лишь на медленную 10-ваттную зарядку. Как долго аккумулятор будет заряжаться от комплектного БП, компания предусмотрительно не уточняет. Время автономной работы, напротив, известно – до трех дней на одном заряде.

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Сзади смартфон немного напоминает флагманские модели 2021 года

Nokia G21 построен на 12-нанометровой системе на чипе Unisoc (Spreadtrum) T606. Это решение для мобильных устройств среднего уровня, в котором сочетаются два высокопроизводительных ядра Cortex-A75, шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55, а также одноядерный графический модуль Mali G75-MP1. Частота всех ядер – до 1,6 ГГц, видеоподсистемы – 0,65 ГГц.

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Комплектное зарядное устройство - еще одно отличие G21 от G11

В смартфоне есть слот под SIM-карты, поддержка сетей четвертого поколения (LTE, 4G) и тройная основная камера с сенсорами на 50 МП (базовый сенсор, автофокус), 2 МП (макрокамера) и 2 МП (сенсор глубины для портретной съемки). Фронтальный модуль имеет разрешение 8 МП.

С завода на Nokia G21 установлена ОС Android 11. По заверениям производителя, смартфон совсем скоро «переедет» на Android 12, а затем и на Android 13.

Для чего нужен Nokia G11

Смартфон Nokia G11 представляет собой упрощенную версию модели Nokia G21. Аппараты очень похожи внешне и имеют длинный список идентичных параметров.

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В частности, в Nokia G11 используются точно такие же экран, процессор, аккумулятор и фронтальная камера, что и в G21. Порт зарядки USB-C тоже в наличии, как и слот microSD.

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Nokia G11 старается быть похожим на старшую модель

Различия заключаются в первую очередь в объемах памяти, что сильнее всего повлияло на разницу в цене. Также у Nokia G11 нет основного 50-мегапиксельного сенсора – его заменили на 13-мегапиксельный.

Новые моноблоки Nokia весят по 190 граммов каждый при толщине 8,55 мм. Внутри них находятся ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Корпуса смартфонов выполнены из поликарбоната.

Немного о Nokia

Компания Nokia известна в России в первую очередь как производитель обычных сотовых телефонов и смартфонов на платформе Symbian. В начале XXI века компания была безоговорочным лидером в обоих этих сегментах.

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Ситуацию изменила компания Apple с анонсом самого первого iPhone в январе 2007 г. В последующие шесть лет рыночная доля Nokia, у которой не было достойного ответа ни на iOS, ни на Android, стремительно сокращалась.

В сентябре 2013 г. Nokia продала свое мобильное подразделение корпорации Microsoft. CNews писал тогда, что советы директоров обеих компаний договорились о приобретении Microsoft мобильного бизнеса Nokia за 5,44 млрд евро. Все условия сделки были выполнены в I квартале 2014 г., и Microsoft получила подразделение Nokia, производящее смартфоны, в том числе и устройства под брендом Lumia, работавшие под управлением платформы Windows Phone.

В ноябре 2014 г. Microsoft свернула выпуск смартфонов под брендом Nokia и стала наносить на них собственный логотип. В июле 2015 г. Microsoft проявила первые признаки разочарования от сделки по приобретению Nokia. Корпорация призналась, что была вынуждена списать активы, приобретенные у Nokia в 2014 г., на сумму $7,6 млрд. Представители Microsoft заявили, что у бизнеса по производству телефонов менее радужные перспективы, чем они рассчитывали изначально.

В мае 2016 г., как сообщал CNews, она продала свой смартфонный бизнес компании HMD Global всего за $350 млн, хотя покупала его за 5,44 млрд евро. Первые смартфоны и телефоны под возрожденным брендом Nokia холдинг выпустил в начале 2017 г. В их числе была и новая версия легендарного неубиваемого моноблока Nokia 3310.

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