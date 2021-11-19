Nokia локализует производство на территории России

Nokia может развернуть в России производство своих базовых станций. С 2023 г. в стране вводится запрет на установку иностранных БС в сетях российских операторов, что без локализации производства лишит Nokia доступа на российский рынок. Аналогичный шаг готовятся сделать Ericsson, ZTE и Huawei.

Финско-российские базовые станции

Финская компания Nokia находится на финальном этапе подготовки к началу процесса локализации производства базовых станций LTE на территории России. По данным «Интерфакса», она намерена подписать соответствующее соглашение с российским Минцифры. Об этом изданию сообщил неназванный «высокопоставленный источник на телекоммуникационном рынке». Источник издания утверждает, что договор может быть подписан 23 ноября 2021 г.

Вероятнее всего, интерес Nokia к созданию производства в нашей стране напрямую связан с новейшими инициативами российских властей. Взяв курс на импортозамещение в информационных технологиях и телекоммуникациях, они ввели запрет на установку сетях LTE отечественных операторов связи базовых станций иностранного производства. Об этом стало известно в начале августа 2021 г.

Столь серьезное ограничение должно вступить в силу в январе 2023 г. Вероятно, Nokia планирует успеть локализовать свое производство прежде, чем она лишится возможности поставки своих станций российским операторам.



У Nokia будет немногим больше года, чтобы успеть наладить производство станций до вступления запрета в силу

К слову, Nokia не в первый раз пытается организовать производство своих устройств на территории России. Почти 30 лет назад, в 1994 г. она планировала начать выпуск на территории страны собственных телевизоров, но спустя пять лет полностью вышла из бизнеса по их производству на мировом рынке. Вернуться к нему она решилась лишь в конце 2019 г. О запуске конвейера в России речи пока нет.

Российский рынок заинтересовал многих

С высокой долей вероятности Nokia будет не единственным поставщиком телекоммуникационного «железа», который организует производство на территории России. По информации источника «Интерфакса», в настоящее время Минцифры ведет переговоры со швейцарской Ericsson и китайской Huawei.

Редакция CNews направила вопрос в Минцифры на тему количества телеком-компаний, желающих выпускать свои станции в России. Представители ведомства от комментариев отказались.

Министр связи Максут Шадаев еще в августе 2021 г. говорил, что министерству удалось достичь договоренности о локализации производства в России сразу с двумя производителями сетевого оборудования, а также о передаче прав на производство базовых станций для сетей 4G российским партнерам. Названия этих компаний он не раскрыл. Со слов министра, под «российскими партнерами» в данном случае могут подразумеваться госкорпорация «Ростех» и АФК «Система».

«Нам кажется, что это позволит существенным образом снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски и, самое главное, использовать возможности производства, которое сейчас создается в части микроэлектроники, электронной компонентной базы для того, чтобы мы встраивали эти компоненты, наполняли ими те базовые станции, которые будут ставиться на сети связи», – сказал Максут Шадаев.

Потенциальное партнерство с «ИКС холдинг»

Если Nokia все же решится на локализацию производства в России, то на роль партнера по реализации этой задумки она может выбрать «ИКС холдинг». По данным «Коммерсанта», стороны сели за стол переговоров еще в сентябре 2021 г.

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Помимо прочего, в рамках переговоров рассматривалась возможность передаче российской стороне закрытых лицензий на разработки. Спустя два месяца сведения об итогах этих переговоров отсутствуют.

Издание сообщает, что локализовать производство базовых станций хочет еще и китайская ZTE, но пока неясно, кого она видит в качестве российского партнера. Что до Huawei, в сентябре 2021 г., как пишет «Коммерсант», она обсуждала аналогичный вопрос с «Системой».

Российский конкурент

Иностранные производители имеют внушительный опыт по разработке и выпуску базовых станций. Их продукция широко используется в сетях российских операторов, и отечественных аналогов у этих станций, можно сказать, нет.

Ранняя премьера первой российской LTE-станции, внесенной в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга, состоялась менее года назад, в начале февраля 2021 г. Ее показала госкорпорация «Ростех».

Базовые станции «Ростеха»

Со слов разработчиков, станция почти на 100% реализована на оригинальной схемотехнике, созданной внутри «Ростеха». Степень локализации производства превышает 90%. По информации «Ведомостей», производство базовой станции будет организовано на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

В сентябре 2020 г. «Ростех» анонсировала базовую станцию для сетей 5G. Как сообщал CNews, в июне 2021 г. она представила новые образцы отечественных базовых станций для сетей четвертого и пятого поколений. Оборудование разработано входящей в состав в «Ростех» компанией ГИС.