Тридцать лет спустя Nokia возвращается на рынок ТВ. Утекли данные о первой модели

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Под брендом Nokia в продажу поступят полноценные смарт-ТВ с предустановленной ОС Android и доступом в Google Play. Для Nokia это вторая попытка выхода на этот рынок – в XX веке она выпускала ЭЛТ-телевизоры.

Умный телевизор Nokia

Рассекречены первые сведения о смарт-телевизоре Nokia, дебют которого может состояться в ближайшие несколько месяцев. Производством смарт-ТВ под этим брендом займется индийская онлайн-площадка Flipkart – партнерское соглашение на 26 ноября 2019 г. было заключено.

В первую очередь смарт-телевизоры Nokia будут поставляться на индийский рынок – об их выходе на международную арену информации на момент публикации материала не было. Акцент в новых телевизорах Nokia будет сделан в первую очередь на качественный звук.

Внешний вид и дисплей

Ресурс Digit.in распространил в интернете первое изображение смарт-ТВ Nokia. Информативностью оно похвастаться не может, но в общих чертах раскрывает внешний облик телевизора.

В облике Nokia Smart TV, вероятно, не будет ничего оригинального и запоминающегося

В отличие от Xiaomi, которая в своей новой линейке телевизоров Mi TV 5 отдала предпочтение сильно скругленным граням корпусов, Nokia остановилась на стандартном «прямоугольном» исполнении. Можно отметить тонкие рамки самого экрана, но в 2019 г. это стало стандартом даже для телевизоров из среднебюджетного сегмента.

Количество моделей ТВ, которые Flipkart планирует выпустить под некогда финским брендом (сейчас Nokia принадлежит китайскому холдингу HMD Global), остается неизвестным. В их число войдет 55-дюймовая модель, наделенная поддержкой разрешения Ultra HD (4K). С учетом того, что многие другие производители предлагают модели с большей диагональю, можно предположить, что данный ТВ флагманом всей линейки не станет.

Звуковая составляющая

Представители Flipkart, не раскрывая всех деталей, сообщили, что все телевизоры Nokia, рабочее название которых – Nokia Smart TV, получат динамики с минимальными искажениями звука и поддержку широкого диапазона частот. Также прозвучали намеки на присутствие в телевизорах технологий DTS TruSurround и Dolby Audio, что тоже может способствовать улучшению качества звука. При этом сведения о количестве динамиков и их суммарной мощности осталась «за кадром».

Звучать Nokia Smart TV должны как минимум на уровне дорогих телевизоров

Производителем звуковой части Nokia Smart TV может стать компания JBL, принадлежащая Harman Kardon, которой, в свою очередь, с 2016 г. владеет Samsung. На участие JBL в разработке смарт-телевизоров Nokia указывает просочившаяся в Сеть фотография первой модели ТВ, в нижнем правом углу лицевой части которой присутствует логотип Sound by JBL.

«Умная» прошивка

В качестве прошивки на все смарт-ТВ Nokia будет устанавливаться ОС Android. На момент публикации материала была заявлена версия 9 Pie, увидевшая свет в 2018 г., и пока неизвестно, планирует ли Nokia в дальнейшем выпускать обновление до актуальной Android 10.

Также нет информации о том, получит ли прошивка какой-нибудь проприетарный интерфейс, или же Nokia пойдет по тому же пути, по которому пошла со своими смартфонами. Напомним, что с 2017 г. она выпускает смартфоны на чистом Android, без оболочек и дополнительных приложений. В смарт-ТВ Nokia, помимо самой Android 9, заявлен полноценный доступ к каталогу программ Google Play.

Многие другие производители, выпускающие ТВ на базе Android, оснащают их фирменными интерфейсами. К примеру, упомянутая Xiaomi устанавливает на свои Mi TV прошивку PatchWall – модифицированную Android TV.

Nokia и телевизоры

Фактически, Nokia не выйдет на рынок телевизоров – она на него вернется. И если смарт-ТВ она будет выпускать впервые, то классические ЭЛТ-телевизоры под брендом Nokia существовали еще в XX веке.

ЭЛТ-телевизор и видеомагнитофон Nokia

Телевизоры Nokia продавались во многих странах мира и были доступны, в том числе, и в российской рознице. Также в 1994 г. компания планировала начать их производство на территории России. Летом 1996 г. Nokia сообщила о планах по продаже своего ТВ-бизнеса компании Semi-Tech, и к концу сентября 1996 г. была закрыта первая фабрика Nokia по выпуску ТВ в Германии. Окончательно выпуск телевизоров Nokia был прекращен в 1999 г.

Интерес ИТ-компаний к рынку ТВ

Компании с мировым именем, известные в первую очередь за счет мобильной электроники, в частности, смартфонов, постепенно переходят к производству телевизоров. В течение 2019 г. этот рынок для себя открыли такие компании, как Huawei вместе с дочерним брендом Honor, OnePlus и Motorola.

Huawei и Honor выбрали свой путь и полностью отказались от Android в своих телевизорах Huawei Vision и Honor Smart Screen. Они отдали предпочтение платформе собственной разработки – Harmony OS, дебютировавшей в начале августа 2019 г.

Honor Smart Screen

OnePlus выпустила пока только один телевизор OnePlus TV, замахнувшись сразу же на премиальный сегмент рынка. Motorola же, напротив, устремилась в бюджетный и средний сегменты – в сентябре 2019 г. она выпустила шесть телевизоров серии Motorola TV стоимостью от $195 до $910.