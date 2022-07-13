Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена

Компания «Новая линия» выпустила смартфон 6868L Wide под известным отечественным брендом BQ. В базовой комплектации мобильник стоит 8000 руб., предлагая покупателю АКБ емкостью 4000 мАч и почти 7-дюймовый экран. Смартфон работает под управлением Android 11.

Импортозамещение, не бьющее по кошельку

Представители российского бренда смартфонов BQ сообщили CNews о выпуске смартфона 6868L Wide, относящегося к начальному уровню. Аппарат работает на базе Android 11 и позволяет не тратить крупную сумму на покупку нового средства связи.

В базовой комплектации новый BQ 6868L Wide стоит 8000 руб., заплатив которые, покупатель получит смартфон с 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ. Если доплатить еще 500 руб., то можно приобрести улучшенную версию 6868L Wide с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Как сообщили CNews представители BQ, производство смартфона реализовано в Китае.

Комплектации смартфона различаются только объемами памяти. Каждая из них доступна в четырех цветах корпуса (синий, черный, красный и серый), а сам корпус выполнен из пластика и имеет съемную заднюю крышку.

BQ 6868L Wide

В современных смартфонах этот элемент почти не встречается. В 6868L Wide такая крышка нужна для доступа к аккумулятору, который в данной модели съемный. Эта штатная опция может пригодиться, к примеру, когда есть необходимость исключить любое использование смартфона, в том числе и в качестве будильника.

Экран, процессор и аккумулятор

BQ 6868L Wide достался большой по современным меркам экран с диагональю 6,8 дюйма. Его характеризуют разрешение HD+ или 1600х720 точек, соотношение сторон 20:9, а также матрица IPS и довольно внушительных размеров нижняя рамка, без которой смартфон мог бы быть более компактным. А так, его длина составляет 170 мм.

За работу смартфона отвечает процессор Tiger T310 компании Unisoc, ранее называвшейся Spreadtrum. Этому CPU три года – он вышел в 2019 г. и все еще выпускается о 12-нанометровому техпроцессу.

Точно такой же процессор BQ использовала в смартфоне 5765L Clever образца начала февраля 2022 г., на момент выхода стоившем 7000 руб. и к 13 июля 2022 г. сохранившем первоначальную цену.

Выбор оттенков корпуса по меркам 2022 года очень широкий

Tiger T310 состоит из двух кластеров вычислительных ядер. Первый содержит единственное производительное ядро Cortex A75 с тактовой частотой до 2 ГГц, а во втором находятся еще три энергоэффективных ядра Cortex A53 (до 1,8 ГГц).

Питается электроника смартфона от аккумулятора емкостью 4000 мАч. Производитель не уточняет время автономной работы BQ 6868L Wide.

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Время подзарядки АКБ тоже не установлено. В смартфоне нет USB-C – в наличии лишь microUSB с поддержкой 5-ваттной зарядки (5В, 1А), что не позволяет заряжать его достаточно быстро.

Путаница с камерами

По информации разработчиков, BQ 6868L Wide располагает набором из двух фотокамер. Спереди в вырезе в экране расположен селфи-модуль на 8 МП с фиксированным фокусом, тогда как тыльный сенсор снимает в разрешении 13 МП и располагает автофокусом. Основной сенсор - это, как сообщили CNews в BQ, Samsung S5K3M2 с диафрагмой f/2.0, пятью линзами в оптике, и фокусным расстоянием 3,75мм. Фронтальный модуль построен на базе датчика Sony IMX219 (f/2.0, четыре линзы, фокусное расстояние 4,22мм).

Производитель заявляет лишь о двух фотокамерах в смартфоне

Между тем, на изображениях BQ 6868L Wide отчетливо видно, что тыльный модуль состоит (или должен состоять) из трех датчиков. Редакция CNews обратилась к представителям BQ с вопросом, муляжи это или работоспособные сенсоры, и ожидает ответа.

В списке характеристик смартфона сайте BQ упоминаний о двух дополнительных модулях нет

Смартфон с современным Android и без ГЛОНАСС

Список характеристик BQ 6868L Wide содержит ОС Android 11, вышедшую в сентябре 2020 г. и являющуюся одной из самых распространенных версий Android в мире. Также перечне есть упоминание поддержки американской навигационной системы GPS, но нет ни слова о российской ГЛОНАСС, хотя соответствующий модуль в составе центрального процессора Tiger 310 имеется. На вопрос CNews, есть ли в смартфоне этот модуль, представители BQ ответили утвердительно. По их словам, на смартфоне установлена чистая ОС Android 11, без дополнительных оболочек и приложений. ОС будет получать критические объекты «в течение всего срока эксплуатации». Также, с их слов, есть вероятность перехода на Android 12, «как только Google снимет санкции».

Для удобного снятия крышки на боковом торце смартфона есть небольшое углубление

BQ 6868L Wide оборудован слотом под карты microSD до 128 ГБ, сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, отдельным входом под проводные наушники и поддержкой сотовых сетей LTE. Имеются модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4). Толщина корпуса смартфона составляет 11 мм, вес вместе с аккумулятором – равен 215 граммам.

Смартфоны, микроволновки и телевизоры

Российский бренд BQ существует с 2013 г. Он принадлежит компании «Новая линия», основанной в 2009 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Единственным владельцем компании является Михаил Пузанов, пост гендиректора занимает Владимир Пузанов.

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BQ выпускает смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовую технику и классические сотовые телефоны. Также у «Новой линии» есть еще один бренд Blackton – под ним она производит домашнюю электронику. Его запуск состоялся в мае 2020 г.