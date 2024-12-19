«МегаФон» запускает продажи планшетов Fontel

«МегаФон» начал продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel. Это устройства с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. Линейка планшетов Fontel представлена двумя моделями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Приобрести планшеты Fontel можно в интернет-магазине «МегаФона» и в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Планшеты Fontel представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

МегаФон FT800

Оба устройства имеют встроенную память 32 ГБ, кроме того, планшеты оснащены съемной картой памяти microSD на 128 ГБ.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 МП и фронтальной 0,3 МП. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение — 1280x800 пикселей. Разрешение основной камеры — 5,0 МП, фронтальной — 2,0 МП.

Разработкой и поставками планшетов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории «МегаФона», и планшеты Fontel также были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на выполнение требований оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг — например, VoLTE и VoWiFi.

МегаФон FT1000

«МегаФон» расширяет ассортимент товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой. В январе 2023 г. были представлены телефоны Fontel, продажи которых за 10 месяцев текущего года в четыре раза превысили показатели продаж за аналогичный период 2023 г. Умные часы Fontel появились в продаже в мае 2023 г., и в мае-октябре 2024 г. спрос на них оказался на 112% выше, чем в первые полгода продаж.

«Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Линейка товаров под собственной торговой маркой Fontel включает девять моделей кнопочных телефонов, две модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам, выпускаемым «МегаФоном» под собственным брендом, растет: спрос на них в январе-ноябре 2024 г. стал выше более чем на 300% в сравнении с тем же периодом 2023 г.