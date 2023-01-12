Разделы

Техника
|

«Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов

«Мегафон» разработал линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Первая модель уже поступила в продажу. Планируется, что до конца 2023 г. бренд займет до 50% продаж кнопочных телефонов в розничной сети оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Первая модель линейки доступна в интернет-магазине «Мегафона», а в феврале 2023 г. появится во всех салонах оператора. Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 ГБ.

«Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – сказал Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона».

Доля кнопочных телефонов в сети «Мегафона» последние годы существенно не меняется и составляет около 15-17%. Требования пользователей к таким устройствам растут. Сейчас ключевыми характеристиками при выборе являются большой дисплей, батарея, позволяющая увеличить автономность работы, значительный объем памяти, слот для MicroSD. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «Мегафона» Revo Charge. Вcего в 2023 г. будет запущено в продажу восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет составлять от 590 руб. до 2990 руб.

Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA
Маркет

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем

Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора»

«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще