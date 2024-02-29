«МегаФон» подвел финансовые итоги 2023 года

В 2023 г. выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд рублей. Рост обусловлен динамичным развитием B2B-сегмента, консолидацией в бизнес «МегаФона» новых активов, а также расширением абонентской базы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ключевые показатели (в млн руб., если не указано иное)

Увеличение выручки «МегаФона» в минувшем году произошло за счет роста обоих ее сегментов: сервисной выручки (+10,6%), которая формируется за счет услуг мобильной связи, фиксированного интернета, цифровых сервисов и решений, и выручки от продаж абонентского оборудования (+15,7%) в розницу и через оптовый канал.

Значимым фактором роста сервисной выручки стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: компания отмечала высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы, на услуги по обеспечению кибербезопасности. Также рост сервисной выручки связан с консолидацией в отчетности новых компаний в периметре группы, которые были приобретены в конце 2022 г.

Абонентская база «МегаФона» в России в 2023 г. увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря составила 76,7 млн. Рост связан с успешным использованием маркетинговых инструментов в течение всего прошлого года и развитием линейки телеком-продуктов компании. В частности, потребитель позитивно отреагировал на расширение предложения «МегаСил» — опций, позволяющих абонентам самостоятельно конфигурировать собственный тарифный план.

Розничные и оптовые продажи абонентского оборудования показали уверенный рост (+15,7%). Эта динамика связана с расширением ассортимента и успешным выводом на рынок собственных торговых марок: телефонов Fontel и премиальных аксессуаров Stellar Way. Ощутимый вклад в рост объемов торговли потребительским оборудованием внес принадлежащий МегаФону центр дистрибуции «Рево Чардж», укрепивший свои позиции в оптовом сегменте российского рынка электроники.

По результатам 2023 г. компания показывает высокий уровень финансовой устойчивости. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. до 40,82%. Оба показателя улучшаются за счет эффективного управления затратами и интеграции в МегаФон новых компаний с сопутствующим переводом во внутренний контур целого ряда услуг и задач, прежде выполнявшихся внешними подрядчиками. Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд руб.

CAPEX в 2023 г. вырос на 61,3% до 101,1 млрд руб. Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд руб. После перехода к «МегаФону» права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX 2023 г. также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 г. Влияние на рост показателя оказало активное развитие инфраструктуры оператора. По данным независимого исследования международной компании Ookla, «МегаФон» продолжает увеличивать покрытие мобильной сети в России, лидируя с внушительным отрывом от конкурентов. За год показатель уровня покрытия сети «МегаФона» (Coverage Score) увеличился на 5% против аналогичных значений 2022 г.

Ключевые показатели представлены на основании консолидированных финансовых результатов по МСФО за 12 месяцев 2023 г. В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году, если не указано иное.



***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.