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«МегаФон» расширяет линейку устройств под собственной торговой маркой Stellarway

«МегаФон» представил обновленную линейку портативной техники и аксессуаров под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Обновленные устройства стали более производительными, функциональными и эргономичными, сохранив доступную цену. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В числе новинок — компактные пауэрбанки емкостью 20 000 и 30 000 мАч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Дата-кабели получили поворотный коннектор для удобства использования, а кабели с разъемом Type-C теперь могут одновременно заряжать сразу два устройства. Новые беспроводные гарнитуры в металлическом кейсе порадуют улучшенным качеством звука, комфортной посадкой и современным дизайном. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.

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МегаФон
«МегаФон» расширяет линейку устройств под собственной торговой маркой Stellarway

Продукция уже доступна во всех салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также в интернет-магазине «МегаФона».

С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 г. под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях. По итогам первых месяцев 2025 г. продажи устройств Stellarway выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в два раза в сравнении с тем же периодом 2024 г.

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Цифровизация

«Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется двумя факторами. Во-первых, оптимальным соотношением цены и качества. Во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируется на собственные бизнес-стратегии, некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Кроме устройств под маркой Stellarway, «МегаФон» развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт‑часы с eSIM, а также две модели планшетов.

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