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«МегаФон» объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения

«МегаФон» расширил линейку устройств собственной торговой марки StellarWay и впервые внедрил в фирменные внешние аккумуляторы поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2. Магнитные пауэрбанки надежно фиксируются на совместимом смартфоне и позволяют заряжать его в дороге без кабеля между устройствами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ключевая особенность Qi2 заключается в точном магнитном совмещении зарядных катушек смартфона и внешнего аккумулятора. Пауэрбанк автоматически фиксируется в оптимальном положении, поэтому пользователю не нужно искать точку зарядки или поправлять устройство, опасаясь, что оно размагнитится.

В новую линейку вошли модели емкостью 5000 и 10 000 мАч в черном и розовом цветах. Более компактный аккумулятор рассчитан на повседневное использование, а версия увеличенной емкости подойдет для продолжительных поездок. Новинки поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, в два раза выше по сравнению с распространенным стандартом предыдущего поколения Qi. Кроме того, пауэрбанки поддерживают проводную зарядку через разъем USB-C с технологией Power Delivery мощностью до 20 Вт.

«При развитии линейки StellarWay мы ориентируемся прежде всего на практическую пользу устройств и внедряем современные технологии, которые упрощают активную жизнь современного пользователя. Более того, внешние аккумуляторы прошли внутреннее тестирование специалистами «МегаФона» на собственном оборудовании, в ходе которого мы проверили безопасность и стабильность зарядки в разных условиях», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

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Магнитное крепление позволяет продолжать пользоваться смартфоном во время зарядки: пауэрбанк остается зафиксированным на корпусе и не требует обязательного подключения отдельного кабеля. Для устройств без встроенной системы магнитного крепления может потребоваться совместимый магнитный чехол, при этом сам смартфон должен поддерживать беспроводную зарядку.

Новинки уже доступны в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также в интернет-магазине «МегаФона».

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