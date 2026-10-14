«МегаФон»: проводные наушники теряют популярность

Аналитики «МегаФона» выяснили, что ностальгический тренд на проводные наушники прошел: за девять месяцев 2026 г. их доля в продажах через интернет-магазин и объединенную розничную сеть «МегаФона» и Yota сократилась с 30% до 18%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одновременно беспроводные модели продолжают укреплять позиции у покупателей. Наиболее популярным форматом остаются TWS-наушники — на них пришлось 69% продаж против 60% годом ранее. При этом число продаж беспроводных накладных моделей увеличилось на 12% год к году, а беспроводных внутриканальных наушников — на 18%.

За год у покупателей появились новые фавориты среди брендов. В топ-10 самых продаваемых брендов наушников в 2026 г. вошли Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Samsung, Xiaomi, Philips и JBL. При этом состав лидеров заметно изменился: Realme поднялась с шестого на третье место, увеличив продажи на 90%, Huawei — с пятого на четвертое, а Tecno — с восьмого на пятое, нарастив продажи на 83%. Apple заняла шестое место против восьмого годом ранее.

Самыми активными покупателями наушников в 2026 г. стали жители Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Свердловской области. Сильнее всего относительно прошлого года число продаж выросло на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне, а также в Магаданской области и Удмуртии.

«Проводные наушники действительно пережили возвращение интереса, однако сейчас этот тренд, судя по структуре продаж, постепенно ослабевает. Покупатели снова преимущественно выбирают беспроводные модели, а мы регулярно расширяем ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями. Так наши клиенты могут подобрать подходящие наушники под свои задачи и бюджет», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.