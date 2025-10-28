«МегаФон»: мода на ретро дошла до наушников – россияне переходят на полноразмерные модели

Рынок аудиогаджетов в России переживает трансформацию — после долгого господства компактных наушников-капель жители страны снова обратили внимание на полноразмерные модели. За три квартала 2025 г. в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota их стали приобретать в 4,7 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным «МегаФона», 51% продаж в сегменте накладных наушников приходится на его собственную марку Stellarway, а второе и третье место среди самых востребованных брендов занимают Marshall и JBL.

Возросшую популярность объемных аудиогаджетов эксперты связывают с модой на 90-е и лучшей системой шумоподавления. В современном мире люди все чаще стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, а большие наушники визуально и функционально помогают «отключиться». Также такие гаджеты считаются более комфортными при длительном использовании по сравнению с вкладышами, что удобно при просмотре кино в режиме онлайн, прослушивании подкастов и гейминге.

Согласно исследованию «МегаФона», наиболее активные покупатели полноразмерных моделей наушников проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии, Краснодарском крае и Свердловской области. В первую десятку также входят Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра.

При этом интерес к компактным беспроводным наушникам не угасает, но динамика остается умеренной — прирост на 15% за тот же период. В сегменте TWS (True Wireless Stereo или по-настоящему беспроводные стереонаушники) наибольшей популярностью пользуются модели с системой активного шумоподавления и влагозащитой.

«Мы фиксируем стабильный рост спроса на качественные наушники, обеспечивающие хороший звук и высокий уровень комфорта при длительном использовании. Полноразмерные модели отвечают запросам пользователей, которые слушают музыку во время отдыха, занятий спортом или путешествий. В «МегаФоне» мы уделяем особое внимание этой категории и планомерно расширяем линейку собственной аудиотехники, предлагая современные решения с оптимальным соотношением цены и качества», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.