«МегаФон»: самым активным днем «Черной пятницы» стал четверг

Ноябрь известен своими распродажами, и «Черная пятница» — один из самых оживленных периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений, который ежегодно длится до двух недель. Однако в 2024 г. ее скорее стоит называть «Черным четвергом», поскольку большинство покупок в интернет-магазине «МегаФона» пришлось именно на этот день недели. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В дни проведения «Черной пятницы» россияне уделили шоппингу существенно больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днем недели стал четверг — 20% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующей по активности стала суббота, на которую пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место.

Несмотря на то, что распродажа проводилась в интернет-магазине «МегаФона», большинство покупателей предпочитали приходить за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Остальные 80% забирали товар в салоне.

Россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришелся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стекла и пленки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни «Черной пятницы» стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников также лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также наушники собственной торговой марки «МегаФона» — Stellarway.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (ее еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Черной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов – в шесть раз, а наушников — в пять раз.

«“Черная пятница” — отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Распродажа проходила в интернет-магазине «МегаФона» с 15 по 30 ноября 2024 г. Со скидкой можно было приобрести не только гаджеты и аксессуары, но и различные подписки, страховки и антивирусы. Покупатели сэкономили на приобретенных товарах от 3% до 50% от обычной цены.