«Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль

Выручка «Мегафона» за год выросла на 11% до 444 млрд руб. Капитальные затраты компании увеличились более чем в полтора раза до 101 млрд руб. за счет покупки прав на бренд Yota. Также компания выплатила налог на сверхприбыль в размере 609 млн руб.

Итоги «Мегафона» за 2023 г.

«Мегафон» подвел финансовые и операционные итоги 2023 г. Выручка компании за год увеличилась на 11,4% до 444 млрд руб. В том числе сервисная выручка увеличилась на 10,6% до 375 млрд руб., выручка от продажи оборудования выросла на 15,7% до 68 млрд руб.

Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 181,2 млрд руб. (рост – 13%). Рентабельность по данному показателю составила 40,8%. Чистая прибыль увеличилась на 43% до 39,98 млрд руб. Капитальные затраты увеличились на 61% до 101 млрд руб. Абонентская база в России составила 76,7 млн (рост – 1,9%).

Факторы роста показателей «Мегафона»

В «Мегафоне» отмечают, что значимым фактором роста сервисной выручки компании стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: наблюдается высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы и на услуги по обеспечению кибербезопасности.

Фото: Мегафон Выручка « Мегафона » за год выросла на 11% и достигла 444 млрд рублей

На рост абонентской базы повлияло предложение «МегаСил», позволяющее абонентам самостоятельно конфигурировать собственные тарифные планы. На рост продаж абонентского оборудования повлиял вывод на рынок собственных торговых марок: кнопочных телефонов Fonbtel и премиальных аксессуаров Stellar Way. Также, как утверждают в «Мегафоне», принадлежащий оператору центр дистрибуции «Рево Чардж» укрепил свои позиции в оптовом сегменте российского рынка электроники.

Покупка прав на бренд Yota

Значительная часть капитальных затрат (26%) пришлась на покупку прав на бренд Yota. Данный бренд используется компаний «Скартел», с 2013 г. принадлежащей «Мегафону». «Скартел» приобретался у холдинга Garsdale, созданного холдингом USM (владелец «Мегафона») и прежними владельцами «Скартела» - фондом Telconet и госкорпорацией «Ростех».

В то же время права на бренд Yota оставались у структуры холдинга USM - Udentu Investments. Сумма сделки по покупке соответствующих прав составила 27 млрд руб. После этого затраты на использование бренда Yota были реклассифицрованы из внебиржевых нефинансовых активов к капитальные затраты.

Расчеты за продажу «Первой башенной компании»

В 2021 г. «Мегафон» продал свою «дочку» - «Первую башенную компанию» (ПБК) в обмен на долю в башенном операторе «Новые башни», созданном компанией Kismet Capital Group (KCG). За 60,7% акций «Новых башен» «Мегафон» получит денежное вознаграждение в размере 3,5 млрд руб. и долговую расписку в размере 17,28 млрд руб., сроки оплаты которой зависят от результатов работы «Новые башни» и дальнейших действий с ее акциями.

Впоследствии «Новые башни» поглотили еще одного башенного оператора «Русские башни», после чего доля «Мегафона» в «Новых башнях» сократилась до 25%. Согласно отчету «Мегафона», В 2023 г. один из акционеров «Новые башни» произвел частичное погашение долговой расписки на сумму 3,85 млрд руб. Соответственно, задолженность перед «Мегафоном» сократилась 13,4 млрд руб., сроки ее погашения также не известны.

Налог на сверхприбыль

В 2023 г. «Мегафон» перечислил в бюджет 609 млн руб. в счет налога на сверхприбыль. Данный налог единовременно взимается с компании, получивших в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб.

Ставка данного налога определяется как 10% с величины сверхприбыли, которая рассчитывается как разница среднеарифметической прибыли за 2021-2022 гг. и среднеарифметической прибыли за 2018-2019 гг. Но в случае досрочной выплаты (до конца ноября 2023 г.) размер налога составит 5%. Именно на такое сокращение эффективной ставки по налогу на сверхприбыль рассчитывает «Мегафон».