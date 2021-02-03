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Якимова Софья


УПОМИНАНИЯ


Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» 1
Наша платформа — как CRM для рекрутеров: они загружают данные, а потом начинается магия 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Якимова Софья и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 307 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 1
Check Point Software Technologies 769 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 528 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 54 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1291 1
Red Hat 1325 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 346 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 58 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Broadcom - VMware 2404 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 533 1
8473 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
Telegram Group 2210 1
Ideco - Айдеко 83 1
Сател 149 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1132 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 472 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Superjob - Суперджоб 605 1
Вкусно — и точка 25 1
МКБ - Московский кредитный банк 578 1
Новотранс 7 1
ФосАгро 128 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4609 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2612 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 416 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 968 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 563 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2222 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2096 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1309 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3105 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1663 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7335 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1090 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1115 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 50 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 503 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3519 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 453 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 635 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 277 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1121 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 1
Голицын Сергей 33 1
Руденко Георгий 4 1
Кухарских Александр 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Свиридов Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 323 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2812 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9065 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 782 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3367 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1127 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2968 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2340 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4033 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4239 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 107 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1428 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2472 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 97 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 169 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 997 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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