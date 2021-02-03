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Якимова Софья
УПОМИНАНИЯ
Якимова Софья и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito - Авито работа - Авито подработка 277 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1121 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
|Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 1
|Голицын Сергей 33 1
|Руденко Георгий 4 1
|Кухарских Александр 1 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Шконда Игорь 1 1
|Асаев Роман 2 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
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