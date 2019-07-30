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Ростелеком РТК-ЦОД SafeData ЦХД Центр Хранения Данных ЦХД инжиниринг

Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг

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Всего 23 дела, на cумму 716 483 074 ₽*

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в качестве ответчика (3) на сумму 1 879 700 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста»

Миллиарды на облачную платформу Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — готова потратить на «железо» для модернизации облачной платформы компании 3,35 млрд руб. Эта сумма складывается из размеров максимальных начальных цен

14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов

Многомиллиардные закупки «железа» и ПО Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — за последние два с половиной месяца существенно активизировалась по части закупок зарубежного «железа» и ПО, запустив четыре тендера с начальными ценам
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета»

«Ростелеком» стал единоличным владельцем Safedata «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% группы Safedata (юридическое лицо –

03.03.2017 «Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100%

Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров сделки по приобретению дополнительных 49,9% долей группы SafeData, игрока рынка предоставления услуг коммерческих дата центров, точек обмена трафиком и доставки контента. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в результате сделки, стоимость которой сост
23.12.2016 ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData

ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает наличие необходимых прав и знаний в проектировании, вн
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001

Система менеджмента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews с
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0

Один из дата-центров, принадлежащих компании Safedata, подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.0 в части обеспечения физической безопасности. В конце декабря 2014 г. QSA-аудиторы компании Deiteriy выполнили сертификационны
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций оператора сети дата-центров SafeData. Одновременно группа SafeData увеличила до контрольной долю в операторе доставки контента Ngenix и в крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX. «Ростеле
16.01.2015 Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение контроля над группой SafeData

«Ростелеком» объявил об одобрении советом директоров сделки по приобретению контрольного пакета в компании «Центр хранения данных» (бренд SafeData) – крупнейшего игрока на рынке предоставления услуг дата центров, обмена трафиком и доставки контента. Главной целью покупки бизнеса SafeData является ускоренное развитие сети х
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета»

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение группы Safedata (юридическое лицо - «Центр хранения данных», ЦХД), предприятия которой оказывают усл
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Ростелекомом» 50,1% акций компании «Центр хранения данных» (ЦХД). Эта компания входит в группу Safedata и владеет сетью распределенных дата-центров, работающих по аналогичной торговой маркой. В частности, ЦХД владеет дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II» с общей площадью технологических
04.03.2011 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора

В конце февраля Антон Платонов, коммерческий директор компании «Центр хранения данных» (SafeData), объявил об уходе со своего поста, чтобы приступить к работе в возглавляемой им компании «Научный инновационный центр» (StoreData). Свой переход на должность генерального директора St
20.08.2010 SafeData: испытание жарой пройдено на «отлично»

градусов по шкале Цельсия, привели к нестабильной работе большинства московских серверных комнат и дата-центров. Одним из ярких примеров ЦОД, успешно выдержавших испытание жарой, является дата-центр SafeData, принадлежащий компании «Центр Хранения Данных». Изначально SafeData был спроектирован с учетом международных стандартов (ASHRAE и др.), в соответствии с которыми на основе мног
10.11.2008 ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData

У клиентов московского центра обработки данных SafeData появилась возможность использовать новую услугу «Виртуальный Выделенный Сервер» (Virtual dedicated server, VDS), построенную на идеологии разделения ресурсов одного сервера между неско
02.07.2008 SafeData от Aladdin: защита баз данных Oracle

Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности компания Aladdin представила комплекс решений SafeData, предназначенный для повышения уровня информационной безопасности СУБД Oracle, обеспечиваемого штатными средствами, в соответствии с требованиями российского законодательства, междунар

Публикаций - 62, упоминаний - 67

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 23
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 20
Selectel - Селектел 544 15
Крок - Croc 1964 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 12
IXcellerate - Икселерейт 153 10
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 7
МегаФон 10742 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Linx - Связь ВСД 163 7
Авантаж 72 7
DataPro - ДатаПро 99 6
Ростелеком - ЦТВС - Центр технологий взаимодействия сетей 8 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 4
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Cisco Systems 5372 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 4
3data - 3дата 104 4
Masterhost - Мастерхост 55 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Deiteriy - Дейтерий 75 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
American Express - Amex 338 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
JCB International 146 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Россети Ленэнерго 1699 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Комос Групп 27 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Альфа-Банк 1979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 12
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 11
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 10
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 7
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Azure 1526 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Apple iPhone 6 4861 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
Selectel ЦОД 26 2
DataPro - Moscow II ЦОД 5 2
NetApp SolidFire 23 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 1
NetApp FlexPod 25 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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