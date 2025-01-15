SL Soft (ГК Softline) и Yandex Cloud объявили о стратегическом партнерстве

Компании договорились о расширении сотрудничества в области облачных технологий, направленного на разработку и интеграцию инновационных решений для ритейла, промышленности и других отраслей. Клиенты получат доступ к передовым облачным сервисам Yandex Cloud в сочетании с программными продуктами SL Soft, что позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность и ускорить цифровую трансформацию. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство опирается на опыт предыдущих проектов: программные продукты SL Soft уже используют облачные технологии Yandex Cloud. Например, платформа интеллектуальной автоматизации ROBIN доступна по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud, а MD Audit применяет такие сервисы, как Kubernetes, Redis и Clickhouse.

На базе Yandex Cloud уже развернута система MD Audit от SL Soft — инструмент для контроля и анализа операционной деятельности, внутренней коммуникации, учета рабочего времени и нормирования операций. Yandex Cloud предоставляет специальные условия для контрактов MD Audit, включая выделенный канал продаж, а SL Soft адаптировала архитектуру системы под требования облачной платформы, рекомендуя ее своим заказчикам. Кроме того, планируется активное продвижение других продуктов SL Soft по подписочной модели из облака Yandex Cloud.

Компании договорились о расширении использования передовых облачных сервисов и инструментов Yandex Cloud, что позволит SL Soft повысить гибкость и производительность своих бизнес-приложений. Взаимная интеграция технологий создаст условия для разработки масштабируемых индустриальных решений, включая применение искусственного интеллекта и машинного обучения.

Особое внимание уделено технической поддержке клиентов: будет обеспечено единое окно взаимодействия для оперативного решения вопросов по совместным продуктам. Специалисты SL Soft и Yandex Cloud совместно предоставят интегрированную поддержку, обеспечивая бесперебойную работу.

«Развитие продуктового портфеля SL Soft и выгодные условия подписки, предоставленные Yandex Cloud, а также успешный первый этап нашего сотрудничества стали основой для расширения партнерства. Мы уверены, что это открывает новые возможности для цифровой трансформации наших клиентов», — отметил Евгений Фенюшин, директор продуктов компании SL Soft.

«Партнерство с SL Soft открывает для нас возможности по расширению отраслевой экспертизы. Благодаря сотрудничеству, мы сможем предлагать нашим заказчикам еще больше инструментов для управления и оптимизации бизнеса. Уверен, что наши совместные инструменты помогут компаниям в их задачах, а также обеспечат большую технологическую гибкость и эффективность», — сказал Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud.