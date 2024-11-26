Провайдер «Облако.ру» запустил новый сервис по аренде физических серверов для крупного бизнеса

Облачный оператор «Облако.ру» пополнил портфель новым сервисом аренды физических серверов повышенной мощности для решения ресурсоемких задач.

Базовая конфигурация сервера включает в себя 52 ядра и 512 ГБ оперативной памяти. Этого объема достаточно для реализации сложных проектов в крупных компаниях, например, создания высокопроизводительного кластера баз данных, ERP-системы или собственного частного облака.

Для удобства заказчиков оператор разработал два типа тарифов. Вариант с локальными дисками подразумевает максимальную производительность обработки данных. Тариф с включенным сетевым хранением данных на базе отказоустойчивых СХД обеспечивает полное дублирование компонентов, что гарантирует сохранность критично важной для бизнеса информации.

В готовый тариф включены: 1 выделенный IP-адрес, установка операционной системы на выбор заказчика, полный доступ по SHH. При заказе от трех серверов предоставляются скидки.

Одно из ключевых преимуществ предложения «Облако.ру» – возможность объединения нескольких серверов в кластер через приватную сеть 10/25G Ethernet, что позволяет создавать масштабируемые и высокопроизводительные системы для растущих требований бизнеса.

Серверы в базовых конфигурациях выделяются за 5 минут через личный кабинет. Оператор предлагает подтвержденный SLA 99,98% на все свои сервисы. Услуги предоставляются на базе Tier III ЦОДа, расположенного в Москве.

«Аренда сервера от «Облако.ру» гарантирует полное использование выделенных ресурсов одним клиентом, обеспечивая высокую производительность и защиту данных, что особенно важно для работы с высоконагруженными корпоративными приложениями, базами данных в онлайн-ритейле, цифровом банкинге, финтехе, промышленном производстве, при разработке ПО», – сказал Михаил Воронков, заместитель генерального директора «Облако.ру».