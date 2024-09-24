«Облако.ру» и ISPsystem стали технологическими партнерами

«Облако.ру» анонсировала начало предоставления линейки услуг для малого и среднего бизнеса «Виртуальные серверы (VPS)» и сообщила о подготовке к скорому запуску услуг по аренде физических серверов. Оба сервиса реализованы в технологическом партнерстве с ISPsystem, российским разработчиком платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой и автоматизации услуг предоставления хостинга (входит в «Группу Астра»).

«Облако.ру» является облачным провайдером нового поколения. Компания привносит в сегмент услуг хостинга для малых компаний свой опыт и экспертизу по организации надежных сервисов на базе собственной серверной инфраструктуры корпоративного класса. При этом сохраняется доступный уровень цен и качество услуг.

ISPsystem создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, учета и выдачи ресурсов, а также автоматизации услуг предоставления хостинга. Экосистемой продуктов ISPsystem пользуются заказчики в России, Азии и многих других странах с развитыми рынками цифровых услуг. Инсталляционная база составляет более 200 тыс. серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний.

Для удобства клиентам предоставляется доступ в личный кабинет на базе платформы BILLmanager, которая позволяет пользователю управлять своими услугами, производить оплату и получать техническую поддержку по всем возникающим вопросам. Получая услуги от «Облако.ру», пользователи также могут воспользоваться продуктами «Группы Астра»: VMmanager – платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации и автоматизации бизнеса по аренде виртуальной инфраструктуры; DCImanager – платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой и автоматизации выдачи выделенных серверов.

«В условиях растущей популярности облачных услуг нашей ключевой задачей становится формирование уникального рыночного предложения, которое максимально полно и точно отвечает на запросы наших клиентов. Особый интерес вызывает спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Это весьма перспективный для нас сегмент, которому мы готовы предложить новую линейку услуг по аренде физических серверов. Наша компания расширяет свои возможности за счет технологического партнерства с ведущими российскими разработчиками программных продуктов для управления ИТ-инфраструктурой. Сотрудничество с ISPsystem поможет нам лучше решать клиентские задачи и добиться синергии бизнес-эффектов», – сказал Михаил Воронков, заместитель генерального директора «Облако.ру».