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Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Владимир


03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
16.09.2024 «Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck 1
16.01.2024 Эксперты МТУСИ исследовали уязвимость в процессорах Intel 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
14.03.2016 ОМС оказывает услуги по обслуживанию и техподдержке инфраструктуры ДВФУ на базе Naumen Service Desk 1
03.07.2015 «ТТК-Северо-Запад» предоставил услуги дальней связи Российскому морскому регистру судоходства 1
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Николаев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 76 3
МегаФон 8985 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Naumen - Наумен 630 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Variti 3 1
Сервис Плюс 183 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Intel Corporation 12231 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Софтлайн 2861 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
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Adidas - Адидас 161 3
Столичные аптеки 11 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 3
Спортмастер - Sportmaster 177 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Mascotte 22 3
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 3
Mr. Сумкин 6 3
Четыре Лапы 13 3
Clarins Group 7 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 3
Да! - Фреш Маркет 12 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Малахит 21 1
Альфа-Групп 699 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Unsplash 853 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 3
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Россия - РФ - Российская федерация 145810 6
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1043 1
Образование в России 2221 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
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