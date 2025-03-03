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Николаев Владимир
Николаев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Кастильо Игорь 24 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Спевак Сергей 12 3
|Голубев Александр 19 3
|Ясаков Михаил 7 3
|Асратян Петр 36 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Говорухин Иван 7 3
|Спиридонов Александр 43 3
|Королев Максим 19 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 11 3
|Гальперин Александр 6 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Пешехонов Константин 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Соловьев Никита 5 3
|Лапина Евгения 5 3
|Джанбаев Андрей 14 3
|Шабалин Максим 3 3
|Круглова Татьяна 3 3
|Агатов Борис 6 3
|Добрынин Никита 3 3
|Слюсар Ирина 5 3
|Лобова Галина 3 3
|Азарян Мариетта 3 3
|Шнайдер Олег 3 3
|Адмиральский Сергей 39 2
|Кондратов Дмитрий 3 2
|Головань Сергей 2 2
|Маевский Игорь 36 1
|Мелингер Станислав 12 1
|Маевский Леонид 57 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Гирев Андрей 77 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 3
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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