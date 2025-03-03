В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА

В России создана инновационная система радиоэлектронной борьбы под названием «СуперРЭБ», предназначенная для защиты от беспилотников противника. Система разработана специалистами АО «Русский купол», которое было создано специально для реализации этого проекта. В марте 2025 г. «СуперРЭБ» уже поставлена на боевое дежурство.

Создание и господдержка

В Крыму создали эффективную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты полуострова от вражеских дронов, об этом пишет «СМИ2».

По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова группа талантливых инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ», а для дальнейших разработок была основана АО «Русский купол». В начале марта 2025 г. «СуперРЭБ» уже поставлена на боевое дежурство.

По словам одного из создателей с позывным «Доцент», как началась специальная военная операция (СВО), в России не было необходимых систем противодействия беспилотникам. «Сотрудники АО «Русского Купола», регулярно находились в зоне проведения СВО с момента ее начала и как никто другой понимали существующие угрозы со стороны противника и приняли решение создать устройства РЭБ для борьбы с дронами противника», - добавил сооснователь. Он отметил, что глава Крыма поддержал проведение испытаний и опытной эксплуатации систем радиоэлектронной борьбы на территории полуострова. В ходе испытаний удалось успешно посадить враженские беспилотники без повреждений, что позволило изучить их характеристики и улучшить технологию РЭБ.

РЭБ — это комплекс систем, которые выполняют различные задачи, связанные с защитой объектов критической военной и гражданской инфраструктуры, а также используются на поле боя с целью подавления вражеских средств защиты для дезорганизации системы управления и взаимодействия между военными подразделениями.

Unsplash - Sam McGhee В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы дронов с названием «СуперРЭБ»

Весной 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам Министерства промышленности и торговли оказать помощь АО «Русскому куполу» в развитии производства систем РЭБ. В рамках поручения Президента России, была поставлена задача увеличить использование российской электронной компонентной базы в системах РЭБ. Правительство Крыма активно способствовало реализации этой задачи, создавая благоприятные условия для инноваций и развития производства.

Противник уже охарактеризовал крымскую систему как «суперРЭБ», поскольку она фактически «ослепила» западные радиолокационные спутники во время операций в Крыму. В последнем отчете Европейского космического агентства (ЕКА) от 25 февраля 2025 г. сообщается, что помехи нарушили работу спутника Sentinel-1. Этот спутник является частью группы ЕКА, состоящей из двух аппаратов, Sentinel-1A и Sentinel-1B, которые находятся на полярных орбитах. Каждый из них охватывает полосу шириной 400 км с разрешением до 5 метров.

Принцип работы и интеграция

Со слов представителей АО «Русского Купола», в марте 2025 г. над проектом работает уже более 150 человек. Если говорить о программном обеспечении (ПО), ИТ-система полностью российская, таких аналогов нет.

Как рассказал генеральный директор АО «Русского Купола» с позывным «Мэр», устройства работают в радиусе 20 км. В результате испытания изделия «СуперРЭБ» рекомендованы к закупке для нужды Министерства обороны России в интересах их размещения на критически важных объектах и создания локальных зон радиоподавления аппаратуры спутниковых систем навигации, а также на линии боевого соприкосновения.

Сложности разработки

Разработка «СуперРЭБ» столкнулась с трудностями, в том числе с непреднамеренным подавлением Global Positioning System (GPS)-сигналов в соседней с Украиной европейской стране, что потребовало корректировки настроек. Доработка нужна была, чтобы не пострадали гражданские лица, ведь ИТ-сервисы, использующие GPS, начинают работать с задержкой, а некоторые мобильные устройства вообще не могут получить данные со спутников.

По мнению инженеров АО «Русский купол», в мире нет аналогов российскому РЭБ. Причины нетривиальные: использование реального боевого опыта; участие специалистов с фронта; технические советы от коллег из Министерства обороны России.

Система РЭБ эффективно защищает государственные и коммерческие объекты, предотвратив 31 января 2025 г., в частности, атаку 25 беспилотников на завод в Ростовской области. Это и подтверждает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Повышение безопасности

Система РЭБ АО «Русский Купол» существенно повысила стоимость ведения боевых действий для противника. Применение дешевых БПЛА, по 30-40 тыс. руб., стало неэффективным, вынуждая противника использовать более дорогостоящую технику — за 2-3 млн руб.

По словам команды АО «Русского купола», противник перестает атаковать те объекты и территории, где устанавливают систему защиты «СуперРЭБ», потому что пришлось бы использовать гораздо большее количество дронов и ракет.

Главный показатель — вражеские БПЛА и ракеты летят куда угодно, но не по цели. Советник генерального директора «Русского купола» с позывным «Мэр» высказывается определенно: «Мы работаем со всей нефтянкой», — добавляет «Мэр», — «После работы с нами все прилеты сводятся к нулю. Защищали Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), Курскую АЭС, закрывали вышки сотовой связи в Курской области, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить. А в Крым просто не было ни одного пролета, после того как мы начали работать на полуострове — когда украинцы поняли, что к нам не получается пробиться, после этого они начали летать в Краснодарский край и еще дальше. Если взять статистические данные, то изначально дроны противника были нацелены на Республику Крым, на сегодня же большая часть дронов противника нацелена на другие территории России. Безусловно противник продолжает предпринимать попытки запуска дронов в сторону полуострова, постоянно совершенствуя дроны и меняя способы управления ими, однако все попытки остаются тщетными. Более того изделия АО «Русский Купол» единственные способны оказывать влияние на работу спутниковой сети Starlink, что ставит противника в тупик».

Военное применение дронов противником

Существуют определенные тенденции в области применения и технических особенностей беспилотников, с помощью которых противник пытается атаковать различные объекты на территории России.

Начальник отдела развития инновационных решений, цифровых технологий и ПО Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский центра (ФКУ НИЦ) «Охрана» Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Николаев, выделяет несколько особенностей современных угроз. В их числе широкая номенклатура беспилотников: с различными типами конструкций, автономности и размерами; использование нестандартного каналообразующего оборудования связи с беспилотниками; растущий уровень подготовки операторов беспилотников. Бывает, что беспилотные воздушные средства применяются роями и группами. Для групп, в частности, характерна большая масса полезной нагрузки, позволяющая разместить большое устройство и установить более совершенные сенсорные системы. Также среди особенностей Николаев выделяет высокую точность наведения, чтобы последовательными ударами нарушать средства инженерно-технической укрепленности и повышать вероятность успешного нарушения деятельности объекта, и большую дальность действия для обхода зоны наиболее плотно расположенных средств и систем специального технического противодействия беспилотникам и РЭБ.

Начальник управления по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защиты информации «Уральский завод гражданской авиации» Александр Алиев привел примеры моделей БПЛА, которые с 2022 г. ВСУ наиболее часто применяют в попытках атаковать гражданские объекты и объекты инфраструктуры на территории России. Изначально наиболее часто при боевом применении БПЛА управляется оператором. Также имеет место применение дронов по заложенной программе полета на борту, когда заданы параметры высоты, скорости, полный маршрут и точки, по которым беспилотник двигается. И есть применение БПЛА с двойной системой управления, когда на начальном этапе управление осуществляется по программе, а при подлете к цели атаки управление на себя берет оператор. В последнем случае управление перехватывается по Wi-Fi, для чего оператор должен находиться в непосредственной близости от объекта, либо по сотовой связи. Эксперт отмечает, что в последнее время ВСУ стали применять беспилотники с управлением по сотовой связи. То есть если объект защиты находится в черте города или иного населенного пункта, где стоят сотовые вышки, большая вероятность, что управление может производиться по нему.