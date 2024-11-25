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Малахит

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 1
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России 1
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12 1
11.03.2022 Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
13.07.2017 Auvix внедрила мультиэкранную систему 3D Cave в КБ «Малахит» 1
23.04.2015 В морском бюро машиностроения «Малахит» установлены принтер и ЦПМ Xerox 1
16.01.2014 Типография «Малахит» перешла на Xerox iGen 4 2
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС 1
16.06.2010 АПЛ "Северодвинск" спущена на воду спустя 17 лет 1
24.05.2010 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 1
18.03.2010 Многоцелевая АПЛ "Северодвинск" готовится к спуску на воду 1
15.05.2008 29 мая пройдёт конференция по интернет-порталам для металлургов 1
15.04.2008 29 мая пройдет конференция по корпоративным интернет-порталам для металлургов 1
13.11.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1
31.10.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1
21.02.2005 Экипажи ВМФ будут обучаться с помощью eLearning Server 1
02.12.2003 В уральских поездах появился доступ в интернет 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Малахит и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1091 3
Ростелеком 10902 2
МегаФон 10672 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3447 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
Check Point Software Technologies 826 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1910 2
MediaTek - Ralink 592 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 580 2
Sony 6727 2
Salesforce - Informatica 139 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Auvix - Аувикс 23 2
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Broadcom - VMware 2600 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 1
Dell EMC 5172 1
Cisco Systems 5362 1
Microsoft Corporation 25729 1
Qualcomm Technologies 1968 1
ИКС 521 1
9541 1
Oracle Corporation 7064 1
VK - Mail.ru Group 3596 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9490 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Eltex - Предприятие Элтекс 267 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 4
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 4
Русагро Группа Компаний 379 3
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1117 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 2
Альфа-Групп 744 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Мечел Метиз - Вяртсильский метизный завод 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1727 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
ГМЗ - Горьковский металлургический завод 1 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Волгабурмаш 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Донецксталь - Донецкий металлургический завод 3 1
Огнеупор 3 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
Почта России ПАО 2359 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Северсталь ПАО - Severstal 621 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10266 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25993 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29610 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13196 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10235 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11484 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10079 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26629 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1396 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13887 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4369 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6204 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10624 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1673 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3223 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2509 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 620 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1211 2
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 385 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9867 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1421 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 111 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3135 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1792 2
Virtual office - Виртуальный офис 217 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2046 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2856 1
Cameraphone - Камерофон 469 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 603 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18266 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2485 1
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2168 2
BBK Realme - серия смартфонов 75 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3544 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
Google Android 14 96 1
HyperMethod - eAuthor CBT 11 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 1
HyperMethod - eLearning Server 24 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1030 1
Google Android 15190 1
Microsoft Office 4148 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1350 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
1С:ERP Управление предприятием 830 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
НКТ - Р7-Офис 540 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 317 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 248 1
Microsoft Visio - MS Visio 194 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2541 1
BBK Realme UI 70 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 225 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 187 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 368 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dassault Systemes - Catia 83 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 1
Пелюгин Павел 2 2
Перепелицина Любовь 2 2
Суковатин Игорь 3 2
Маевский Игорь 39 2
Маевский Леонид 57 2
Свирский Павел 21 2
Кирюшин Геннадий 91 2
Славин Борис 37 2
Алмакаев Руслан 6 1
Киндер Виктор 3 1
Митрохин Станислав 3 1
Корнев Александр 7 1
Булавин Владимир 4 1
Нуралиев Сергей 4 1
Фролов Кирилл 6 1
Дроботухин Кирилл 1 1
Милишников Александр 2 1
Тимофеев Андрей 3 1
Лигостаев Артур 2 1
Басаев Арчил 1 1
Окопелов Давид 1 1
Нуралиев Борис 298 1
Мишустин Михаил 784 1
Нестеров Алексей 175 1
Солнцева Екатерина 62 1
Меламед Леонид 150 1
Жижикин Игорь 32 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 7 1
Агарков Алексей 11 1
Садков Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Кравченко Кирилл 6 1
Сердюк Виктор 47 1
Кислов Алексей 4 1
Рублев Алексей 2 1
Гирев Андрей 77 1
Фомичев Дмитрий 27 1
Чешко Антон 1 1
Королев Роман 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19444 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 2
Франция - Французская Республика 8153 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Украина 7912 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 789 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 135 2
Россия - Северный Урал 9 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3429 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Швеция - Королевство 3775 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - УФО - Свердловская область 1931 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3449 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3325 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1083 1
Германия - Федеративная Республика 13178 1
Италия - Итальянская Республика 4498 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 780 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1463 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 202 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 230 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1131 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1083 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1395 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 403 1
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 140 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Вьетнам - Ханой 50 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 59 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53197 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6567 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6624 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6529 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6691 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6139 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9093 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3380 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
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