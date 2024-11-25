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Малахит
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 23
Малахит и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 4
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 1
|Пелюгин Павел 2 2
|Перепелицина Любовь 2 2
|Суковатин Игорь 3 2
|Маевский Игорь 39 2
|Маевский Леонид 57 2
|Свирский Павел 21 2
|Кирюшин Геннадий 91 2
|Славин Борис 37 2
|Алмакаев Руслан 6 1
|Киндер Виктор 3 1
|Митрохин Станислав 3 1
|Корнев Александр 7 1
|Булавин Владимир 4 1
|Нуралиев Сергей 4 1
|Фролов Кирилл 6 1
|Дроботухин Кирилл 1 1
|Милишников Александр 2 1
|Тимофеев Андрей 3 1
|Лигостаев Артур 2 1
|Басаев Арчил 1 1
|Окопелов Давид 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 784 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Меламед Леонид 150 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Моничев Алексей 4 1
|Безбородов Александр 7 1
|Агарков Алексей 11 1
|Садков Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Кравченко Кирилл 6 1
|Сердюк Виктор 47 1
|Кислов Алексей 4 1
|Рублев Алексей 2 1
|Гирев Андрей 77 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
|Чешко Антон 1 1
|Королев Роман 26 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 4
|Intelligent Enterprise 27 2
|Российская газета 288 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 315 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.