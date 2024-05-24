«М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой серии Realme 12+ 5G в цветах «‎Зеленый малахит» и «Бежевый песок»‎ и Realme 12 5G в цветах «‎Зеленый лес»‎ и «‎Сиреневые сумерки». Новинки доступны в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене от 22 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Realme 12+ 5G получил чипсет MediaTek Dimensity 7050, а 12 5G — MediaTek Dimensity 6100+.Следуя за старшей линейкой Realme 12 Pro, серия Realme 12 привносит в средний сегмент широкие фотовозможности. Модель Realme 12+ 5G получила первый в сегменте сенсор Sony LYT-600 50 Мп с 2Х внутрисенсорным зумом и оптической стабилизацией, а Realme 12 5G — камеру с высоким разрешением 108 Мп и 3X внутрисенсорным зумом.

Производительность Realme 12+ 5G обеспечивает 6-нм чипсет последнего поколения MediaTek Dimensity 7050 с 8-ядерным 64-битным процессором. Он включает два ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, дополненных графическим процессором Mali-G68. Пиковая производительность смартфона повышается благодаря передовой системе охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера VC Cooling System. Площадь камеры из нержавеющей стали составляет 4357 мм², а графитового слоя — 10231 мм². Они объединены в 7-слойную архитектуру теплоотвода.

Realme 12+ получил накопитель емкостью до 512 ГБ и оперативную память до 12 ГБ с возможностью расширения до 24 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.

Модель Realme 12+ 5G оснащена матрицей Sony LYT-600 с разрешением 50 МП, размером сенсора 1/1.95" и оптической стабилизацией (OIS). В отличие от других смартфонов в сегменте, Realme 12+ 5G получил 2Х внутрисенсорный зум, который, используя несколько снимков с центральной части модуля и объединяя их, позволяет получать качественные кадры с популярным для портретной съемки эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм. В сочетании со сверхширокоугольным объективом, макромодулем и фронтальной камерой с разрешением 16 МП система камер Realme 12+ 5G идеально подойдет для любого сценария фото- и видеосъемки.

Realme 12+ 5G оснащен новой системой быстрой съемки Snap Portrait System. При двойном нажатии на одну из клавиш громкости она мгновенно — за 0,8 секунды — запускает камеру и позволяет делать до 208 фото в минуту в режиме непрерывной съемки. Благодаря алгоритмам экспозиции Realme, интеллектуальной автофокусировке на объекте, системе оптической стабилизации и камере от Sony доля успешных снимков при использовании системы увеличивается на 40%.

Realme 12+ 5G оснащен AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели и имеет повышенную яркость до 2000 нит. Впервые среди устройств бренда смартфон Realme 12+ 5G получил технологию определения воды на экране, благодаря которой игнорирует фантомные касания от капель воды и повышает точность прикосновений мокрыми пальцами.

В корпусе весом 190 грамм размещен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В сочетании с зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 67 Вт смартфон можно зарядить с нуля до 100% за 48 минут.

За звук отвечают стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio.

Младшая модель серии — Realme 12 5G — получила чипсет MediaTek Dimensity 6100+, накопитель емкостью 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ с возможностью расширения еще на 8 ГБ. Благодаря оптимизированной системе энергопотребления, аккумулятору емкостью 5000 мАч и зарядке SUPERVOOC мощностью 45 Вт смартфоном можно пользоваться в течение длительного времени.

Смартфон оснащен камерой 108 МП с 3X внутрисенсорным зумом. В основе камеры — сенсор Samsung S5KHM6 1/1,67” с размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB. В отличие от цифрового зума, внутрисенсорный зум использует 12 млн пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества.

IPS-экран Realme 12 5G с цветовой гаммой 16,7 млн цветов имеет разрешение 2400х1080 и пиковую яркость 950 нит. Кроме того, Realme 12 5G оснащен стереодинамиками и режимом повышенной громкости.

Смартфоны серии Realme 12 имеют защитой от брызг и пыли по стандарту IP54.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1 200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.