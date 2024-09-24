Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Как выяснил CNews, у крымского телекоммуникационного оператора «Миранда-Медиа» появился новый конечный собственник. Вместо бывших топ-менеджеров компании им стал Александр Милишников. Сама «Миранда-Медиа» была создана «Ростелекомом» и имеет с ним много общего.

Как «Миранда-Медиа» меняла своих владельцев

Телекоммуникационный оператор «Миранда-Медиа», который оказывает услуги сотовой и фиксированной связи в Крыму и на территории новых регионов России, сменил владельца.

Как следует из данных базы «Контур.Фокус», теперь конечным собственником компании вместо бывших топ-менеджеров «Миранда-Медиа» стал Александр Милишников.

«Миранда-Медиа» была создана «Ростелекомом». С 2014 г. она занимается оказанием услуг фиксированной связи в Крыму, в том числе компания построила две ВОЛС (волокно-оптические линии связи), связывающие полуостров с основной территорией России.

Вскоре «Ростелеком» снизил свою долю в компании до менее чем 20%. Владельцем 80% доли в компании стала «Судоходная компания (СК) «Люкстранс», она же приобрела у «Ростелекома» расположенный в Ялте (Республика Крым) пансионат «Малахит».

Владельцами СК «Люкстранс» первое время были, в равных долях, топ-менеджеры «Миранда-Медиа»: директор по безопасности Павел Топорищев, директор по кадрам Андрей Сухов и финансовый директор Андрей Тимофеев.

Тимофеев ранее возглавлял сотового оператора «Скай Линк» (принадлежит «Ростелекому»), в 2015-2018 гг. он возглавлял СК «Люкстранс». Затем Сухов сменил Тимофеева на посту главы СК «Люкстранс».

Доля Тимофеева в СК «Люкстранс» неоднократно меняла владельцев. Ими последовательно были Ольга Шарапова, Александр Данкин, Артур Лигостаев и Давид Окопелов.

При этом доля СК «Люкстранс» в «Миранда-Медиа» с 2023 г. заложена в АКБ (акционерный коммерческий банк) «Россия», который заявлял о намерении предоставить кредит на 3 млрд руб. для строительства новой сотовой сети в Крыму.

Что известно о новом собственнике «Миранда-Медиа»

С лета 2024 г. единоличным владельцем СК «Люкстранс» стало ООО «Архитект». Оно, в свою очередь, принадлежит своему гендиректору Александру Милишникову. Интересно, что Сухов, продав долю в СК «Люкстранс», остается ее гендиректором.

Милишников в 2017-2018 гг. был гендиректором разработчика решений для СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий) «Малвин Системс» (через субхолдинг «Цитадель» входит в «ИКС Холдинг»).

Сейчас Милишников также владеет московским оператором связи ООО НСС. Миноритарным партнером Милишникова в «Архитект» (владельцем 0,1%) является Кирилл Фролов. Фролов владеет компанией «Инвестпро», в которой 0,1% принадлежит Милишникову.

Расширение бизнеса «Миранда-Медиа»

«Миранда-Медиа» в последнее время активно расширяет свой бизнес. В 2019 г. она приобрела «Элемтэ Инвест» - «дочку» «Таттелекома» (оператор связи Республики Татарстан), владеющий лицензией на оказание услуг сотовой связи в Крыму. В 2024 г. «Миранда-Медиа» запустила свою сотовую сеть в Крыму.

С 2023 г. «Миранда-Медиа» управляет компанией «Крымтелеком». Это оператор фиксированной и мобильной связи, созданный властями Республики Крым в 2014 г. В 2019 г. он был приватизирован.

В 2022 г. «дочка» «Миранда-Медиа» - «МирТелеком» - стала оказывать услуги сотовой связи в Херсонской и Запорожской областях России.

Позднее «Миранда-Медиа» получила лицензию и частоты для оказания услуг сотовой связи в Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Все четыре субъекта федерации и являются новыми российскими регионами.

При этом деятельность компании является убыточной. В 2023 г. при выручке 4 млрд руб. чистый убыток «Миранда-Медиа» составил 1,4 млрд руб.

Связи между «Ростелекомом» и «Миранда-Медиа»

У «Миранда-Медиа» существует множество косвенных признаков, указывающих на связь компании с «Ростелекомом». Так, первым главой компании с момента начала ее работы в Крыму стал Иван Зима, который до этого работал в «Ростелекоме». В 2019 г. Зима вернулся в «Ростелеком» и занимал сначала пост директора макрорегиона «Волга», затем - вице-президента по цифровым регионам.

Новым главой «Миранда-Медиа» в 2019 г. стал Арчил Басаев. В 2022 г. Зима вернулся к руководству «Миранда-Медиа». Тогда же он одновременно стал гендиректором «Крымтелекома».

С 2023 г. «Миранда-Медиа» возглавляет Игорь Жижикин, бывший руководитель макрорегиона «Москва» в сотовом операторе «Т2 Мобайл» («дочка» Ростелекома», торговая марка Т2).

Также «Т2 Мобайл» благодаря партнерству с «Миранда-Медиа» стал первым федеральным сотовым оператором, отменившим для своих абонентов наценку за роуминг в Крыму.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма напоминает, что первоначально «Миранда-Медиа» создавалась «Ростелекомом», но затем была продана топ-менеджером компании.

Возможной причиной сделки могла быть попытка «Ростелекома» уйти от санкций, которые могли быть вызваны работой в Крыму. Теперь же, по мнению собеседника издания, бывшие владельцы «Миранда-Медиа» в компании уже не работают, поэтому у нее появился новый владелец с сохранением влияния «Ростелекома».

Пресс-служба «Ростелекома» отвергла такое предложение, заявив, что «Миранда-Медиа» - самостоятельная компания со своим собственным топ-менеджментом. Представители «Миранда-Медиа» на вопрос о собственниках компании не ответили.