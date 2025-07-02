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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Северный Урал


На Северном Урале, 1971г. Савенко Иван Григорьевич (1924-1987) На Северном Урале, 1971г. Савенко Иван Григорьевич (1924-1987)
Осенев Николай Иванович (1909-1983) "Урал социалистический", 1972 год. Осенев Николай Иванович (1909-1983) "Урал социалистический", 1972 год.
На Северном Урале, 1971г. Савенко Иван Григорьевич (1924-1987)

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «МегаФон» запустил 4G-интернет на курорте «Губаха» 1
23.06.2025 Малые города Прикамья приросли трафиком 1
20.05.2024 МТС запустила онлайн-путеводитель по знаковым местам Пермского края 1
19.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья 1
23.10.2023 Цифровые технологии помогут организовать правильное питание для пермских буренок 1
20.09.2023 На горной вершине Пермского края заработал 4G-интернет 1
20.03.2013 «Билайн Бизнес» обеспечил связью ГУФСИН Свердловской области 1
02.12.2003 В уральских поездах появился доступ в интернет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9450 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 437 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 276 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Малахит 21 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8817 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4017 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8317 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3004 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7569 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8520 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3778 2
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УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2316 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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