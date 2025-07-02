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Россия Северный Урал
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5121 1
|Фомин Павел 41 3
|Шмалев Андрей 21 2
|Киселёв Алексей 72 1
|Попов Денис 14 1
|Кайгородова Оксана 65 1
|Шиловских Петр 18 1
|Вавилов Василий 1 1
|Балков Родион 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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