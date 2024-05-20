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МТС запустила онлайн-путеводитель по знаковым местам Пермского края

МТС сообщила о запуске онлайн-путеводителя по знаковым местам Пермского края. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования «МТС Travel», в нём можно найти главные достопримечательности региона, подборку лучших отелей и ресторанов, а также советы от местных жителей – travel-блогеров Василия Вавилова и Родиона Балкова. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам в приветственной SMS при въезде в регион.

Путеводитель проведёт туристов по основным локациям региона, обязательным к посещению. Среди них уникальные природные достопримечательности – Каменный город, Усьвинские столбы, гора Полюд, камень Ветлан, Кунгурская ледяная пещера. Онлайн-гид расскажет о визитных карточках Прикамья и Перми – арт-объектах «Счастье не за горами», «Пермяк солёные уши», архитектурных жемчужинах города Театре оперы и балета, Доме Грибушина, Спасо-Преображенском соборе, вариантах досуга в регионе – от сплавов по рекам Прикамья до мастер-класса по приготовлению вязовских пряников в Кунгуре.

Для любителей необычных мест и национальной кухни есть целый раздел, посвящённый особенным пермским блюдам, среди которых посикунчики, уральские пистики, шанежки и другие. Для юных туристов также подобраны места отдыха – от прогулок по благоустроенной набережной до Музея пермских древностей.

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«Сегодня Пермский край привлекает всё больше туристов. Это связано и с прошедшим 300-летием города, к которому Пермь заметно преобразилась, и с постоянно растущим интересом жителей страны к российским территориям. Наш цифровой путеводитель от «МТС Travel» поможет спланировать путешествие в Прикамье на любой вкус: сориентирует, где отдохнуть, поесть, в каком отеле остановиться и что посмотреть. А получая ссылку на гид в приветственном SMS-сообщении, гость, надеемся, сразу же оценит удобство и простоту использования нашего путеводителя», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Воспользоваться онлайн-путеводителем от МТС может любой желающий вне зависимости от оператора связи.

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