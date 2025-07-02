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«МегаФон» запустил 4G-интернет на курорте «Губаха»

«МегаФон» обеспечил стабильную связь и мобильный интернет для гостей всесезонного курорта «Губаха». Теперь посетители смогут вести онлайн-трансляции с соревнований и мероприятий, совершать видеозвонки с вершины горы и отправлять фото друзьям и близким на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территория покрытия сети охватывает весь курорт – связь и мобильный интернет будут доступны на смотровой площадке, горнолыжных трассах, парковках, в кафе, коттеджах и зонах отдыха. Телеком-оборудование оператора работает в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных и лучшее проникновение сигнала внутри зданий. Кроме этого, инженеры «МегаФона» спрогнозировали нагрузку на сеть, чтобы отдыхающие могли комфортно пользоваться мобильным интернетом во время максимального заполнения курорта.

«МегаФон расширяет территорию 4G-покрытия и обеспечивает связь и мобильный интернет в самых живописных уголках Пермского края, куда приезжают туристы из разных регионов – от горных вершин Ветлана и Полюда до уникального музея деревянного зодчества Хохловка. Теперь скоростной выход в интернет доступен и на склонах всесезонного курорта "Губаха"», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

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Цифровизация

«Губаха» – один из самых крупных курортов Приволжского федерального округа и Урала. Летом здесь можно покататься на квадроциклах и трайках, присоединиться к сплавам на сап-бордах, байдарках и катамаранах, попробовать свои силы на трассах для даунхилла или провести время в кемпинг-зоне. Зимой любителей активного отдыха ждут 18 километров горнолыжных трасс, сноупарк и зоны фрирайда.

«Установка телеком-оборудования МегаФона на территории всесезонного курорта “Губаха” – огромный шаг вперед в обеспечении комфорта наших гостей. Сейчас на склонах и у подъемников уверенно ловит сигнал связи одного их крупнейших операторов. География посетителей «Губахи» поистине обширна: к нам приезжают активные гости со всей России – из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Урала и Поволжья. Для них, как и для нас, крайне важно оставаться на связи – делиться впечатлениями, решать рабочие вопросы или просто быть доступными для близких прямо на склонах», – сказал Денис Попов, директор ООО «Всесезонный курорт "Губаха"».

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