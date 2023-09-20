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На горной вершине Пермского края заработал 4G-интернет

Тысячи пермяков и туристов со всей России смогут отправлять фото и видео с горной вершины, геологический возраст которой насчитывает 250 млн лет. На знаковой точке Пермского края – горе Полюд появился устойчивый сигнал сети и мобильный интернет. Покрытие сети четвертого поколения обеспечил «Мегафон».

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети на оборудовании в Красновишерске. Такой подход обеспечивает расширенный радиус действия, что особенно актуально для природных парков и больших территорий. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Гора является охраняемым ландшафтом регионального значения и памятником природы Пермского края. Вершина находится недалеко от самого северного города региона – в трех километрах от Красновишерска.

«Наличие мобильной связи в популярных природных местах – это прежде всего вопрос безопасности и здоровья туристов. На вершине горы Полюд обеспечен устойчивый сигнал сети и мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с. Благодаря этому путешественники будут на связи в любой ситуации, а также смогут поделиться впечатлениями от подъема и открывающихся видов в аудио, фото или видеоформате», – сказал директор «Мегафона» в Пермском крае Павел Фомин.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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