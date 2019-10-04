В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75

Компания VinSmart выпустила в России четыре своих смартфона линейки VSmart по цене от 5 до 15 тыс. руб. Каждый представитель серии получил свои особенности, а старший представитель обзавелся экраном AMOLED и фотокамерой с разрешением 48 МП. В будущем компания собирается расширить модельный ряд смартфонов за счет модели с поддержкой 5G-сетей, а также привести в Россию другие устройства под своим брендом, включая бытовую технику.



Новый бренд смартфонов

В российскую розницу поступили смартфоны VinSmart – вьетнамской компании, запустившей производство умных телефонов в 2018 г. Все мобильники разрабатываются и производятся непосредственно в Ханое, столице Вьетнама.

Для российского рынка VinSmart подготовила четыре модели смартфонов, относящихся к бюджетному и сверхбюджетному ценовым сегментам. Самая доступная из них стоит существенно меньше $100 по курсу ЦБ на 4 октября 2019 г.

Цены на смартфоны VinSmart в России варьируются от 5 до 14 тыс. руб. Все новинки работают на базе ОС Google Android, располагают качественными экранами IPS и AMOLED и имеют современное соотношение сторон дисплея, без очень широких рамок по периметру.

Супербюджетный Vsmart Bee

Самым доступным в линейке VinSmart стал смартфон Vsmart Bee с вытянутым 5,45-дюймовыми дисплеем, поддерживающим разрешение 1440х720 точек (HD+) при соотношении сторон 18:9 или 2:1. Модельный номер смартфона – V220B.

Vsmart Bee

Vsmart Bee стоит ровно 5000 руб. и за эти деньги располагает оперативной памятью 1 ГБ, 4-ядерным 28-нанометровым процессором MediaTek MT6739 с частотой 1,3 ГГц и интегрированной видеокартой PowerVR GE8100 (570 МГц), также встроенным 16-гигабайтным флеш-накопителем. У смартфона есть аккумулятор 2500 мАч с зарядкой по microUSB и две фотокамеры – основная 8 МП с диафрагмой f/2.2, автофокусом и поддержкой HDR и фронтальная 5 МП (f/2.2, собственная вспышка).

Список характеристик Vsmart Bee включает ресиверы GPS и ГЛОНАСС, разъем под наушники, два слота под SIM-карты, возможность установки карты памяти microSD до 64 ГБ и поддержку сотовых сетей LTE. Также смартфон можно использовать для раздачи мобильного интернета по Wi-Fi. Установленная прошивка – Android 8.1 Oreo.

VinSmart весит 150 граммов при толщине 9 мм, а его пластиковый корпус окрашивается в оттенки «черный фантом» и «синий индиго».

Дешевый Vsmart Star без MediaTek

В следующей новинке под названием Vsmart Star (V320A) VinSmart отказалась от процессора MediaTek в пользу решения американской Qualcomm – в смартфоне используется однокристальная система Snapdragon 215. Это 4-ядерный чип, произведенный по 28-нанометровому техпроцессу, у него есть тактовая частота 1,3 ГГц и графика Adreno 308.

Vsmart Star

ОС Android в данном смартфоне обновлена до версии 9 Pie, а объем оперативной памяти увеличен до 2 ГБ при сохранении емкости накопителя на уровне 16 ГБ. Есть поддержка microSD до 64 ГБ. Vsmart Star располагает экраном HD+ с диагональю 5,71 дюйма, небольшим вырезом под камеру, соотношением сторон 19:9 и защитным стеклом Panda Glass.

Располагая стоимостью в размере 7000 руб., смартфон Vsmart Star укомплектован двойной основной камерой 13 МП (f/2.0) плюс 5 МП (f/2.4) с поддержкой записи Full HD-видео на 60 кадрах в секунду и портретной съемки с размытием фона. Фронтальная камера пишет HD-видео на 30 кадрах при собственном разрешении 5 МП и диафрагме f/2.2.

Vsmart Star поставляется с батареей 3050 мАч (зарядка по microUSB), с учетом которой его вес составляет 144 грамма при толщине 9 мм. Доступные в России цвета – «черный графит», «лазурно-синий» и «коралловый».

Полноразмерный и недорогой Vsmart Joy 2+

Третьим представителем квартета новинок VinSmart стал смартфон Vsmart Joy 2+ стоимостью 10 или 11 тыс. руб в зависимости от конфигурации. Более доступная версия получила 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а в более дорогой при том же объеме накопителя емкость оперативной памяти увеличена до 3 ГБ.

Vsmart Joy 2+

К спецификациям Vsmart Joy 2+ относятся в первую очередь процессор Qualcomm Snapdragon 450 (8 ядер, 14 нм, 1,8 ГГц, видеокарта Adreno 506 до 560 МГц) и экран HD+ на 6,2 дюйма. Соотношение сторон 19:0, есть защитное 2,5D-стекло. Из трех фотокамер смартфона две находятся на тыльной панели, и это 13 МП (f/2.0) + 5 МП (f/2.4). Третий модуль фронтальный – он делает 8-мегапиксельные снимки, располагая диафрагмой f/2.2).

Для зарядки батареи солидной емкостью 4500 мАч используется современный интерфейс USB-C, причем производитель сохранил отдельный 3,5-миллиметровый вход под наушники. В смартфоне есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0, тройной лоток под карты (две SIM, отдельный слот microSD до 128 ГБ), корпус имеет алюминиевое шасси и отделку пластиком, а сам смартфон весит 176 граммов и окрашивается в цвета «бореалис», «розовый закат» и «синий малахит».

Камерофон Vsmart Live

Самым дорогим, но при этом самым продвинутым смартфоном VinSmart для российского рынка стал Vsmart Live с экраном Full HD+ на базе матрицы AMOLED с диагональю 6,2 дюйма. Соотношение сторон – 18,6:9, есть защитное стекло Asahi Glass.

Vsmart Live

Смартфон снаряжен процессором Qualcomm Snapdragon 675 (8 ядер, 11 нм, 2 ГГц), встроенной в него видеокартой Adreno 612, 4 или 6 ГБ оперативной памяти DDR4 и штатным накопителем на 64 ГБ. Стоимость устройства – 15 или 17 тыс. руб. в зависимости от объема оперативной памяти.

Цена Vsmart Live включает тройную основную камеру 48 МП (f/1.7) + 5 МП (f/1.9) + 8 МП (f/2.2) с записью 4К-роликов на 30 кадрах в секунду, фронтальный модуль 20 МП (f/2.2, Full HD-видео, 30 кадров в секунду), батарею 4000 мАч (USB-C, Quick Charge 3.0), алюминиевое шасси корпуса и сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Вес Vsmart Live не превышает 170 граммов, и в России он вышел в цветах «черная полночь», «синий океан» и «белый перламутр».

Планы на будущее

VinSmart задумывается о расширении модельного ряда своих смартфонов, доступных в России. Компания сотрудничает с Qualcomm, и партнерство подразумевает не только использование ее процессоров, но и совместную реализацию проекта 5G-смартфона. VinSmart планирует привезти в Россию и его – дебют состоится в 2020 г., пока без точной даты.

У VinSmart большие планы на российский рынок техники

Однако одними смартфонами VinSmart не ограничится – компания собирается представить в России самые разные устройства, в том числе и бытовую технику. «Старт продаж смартфонов в России – это только начало. Смартфоны Vsmart – первый продукт из целостной экосистемы высокотехнологичных устройств, бытовой техники и транспортных средств, устройства которой планируется представить отечественным пользователям», – отметил директор по продажам VinSmart в России Сергей Садков.