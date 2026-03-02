Разделы

VinSmart Vsmart серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2026 В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года 1
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 1
14.09.2020 В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена 4
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 11
04.10.2019 Вся палитра вьетнамских смартфонов 7

Публикаций - 7, упоминаний - 26

VinSmart Vsmart и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10742 3
Huawei 4306 3
Xiaomi 2053 3
Apple Inc 12787 3
VinSmart 5 3
Lenovo Group 2376 2
LG Electronics 3687 2
BBK OPPO Electronics 440 2
MediaTek - Ralink 574 2
BBK OnePlus 267 1
Ростелеком 10455 1
Microsoft Corporation 25361 1
Qualcomm Technologies 1923 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 344 1
ZTE Corporation 776 1
Toshiba Corporation 2959 1
Sony 6645 1
HMD Global - Nokia 136 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 734 1
Sharp Corporation 1052 1
Olympus 471 1
Canalys 235 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
VAIO 475 1
Vingroup JSC 2 2
Volkswagen Group - VW 302 2
JIP - Japan Industrial Partners 12 1
Малахит 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1547 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1710 1
Volkswagen Audi Group 227 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
Asahi Glass 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 559 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2255 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1141 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2392 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6189 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1339 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9915 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1230 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 2
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 251 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4267 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 760 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2841 1
Cameraphone - Камерофон 465 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2402 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 678 1
Аналоговые технологии 2841 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2456 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2378 1
USB micro 972 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 1
DDR - Double data rate 2961 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
Google Android 14855 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 838 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 2
Apple iOS 8341 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
BBK Realme Q - серия смартфонов 3 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Samsung Galaxy Note 698 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 294 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 1
Google Android 9 - Android Pie 214 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 1
Google Android 8 - Android Oreo 197 1
Google Android Go 41 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Apple iPhone 11 279 1
Apple iPhone 12 240 1
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 44 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 409 1
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 19 1
Mozilla Firefox OS 91 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
LG G - серия смартфонов 140 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
Bong-seok Kwon - Бонг-Сок Квон 4 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 1
Садков Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 4
Южная Корея - Республика 6891 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Земля - планета Солнечной системы 10707 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Япония 13582 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Китай - Тайвань 4155 1
Вьетнам - Ханой 49 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 1
Korea Times 132 1
IDC - International Data Corporation 4950 3
